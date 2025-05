FGC leiloa créditos de sua titularidade do Banco Rural no dia 3 de junho

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) vai leiloar títulos de sua titularidade do Banco Rural, que está em liquidação extrajudicial, no dia 3 de junho, às 10h. O valor mínimo para compras é de R$ 100 milhões, e apenas pessoas jurídicas podem participar do certame, informou a instituição.

"Os interessados devem se qualificar e enviar os documentos solicitados até 26 de maio. Além da documentação é necessário fazer um depósito caução para o FGC no valor de R$ 5 milhões", diz o FGC, em nota.

O Banco Rural teve sua liquidação extrajudicial decretada em agosto de 2013. Em janeiro de 2021, o Banco Central encerrou o processo de liquidação do Banco Rural de Investimentos S.A.