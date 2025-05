Fávaro: parceria com RS permite que bloqueio a foco seja eficiente

Brasília, 21 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou que o trabalho coordenado entre sistema sanitário federal e estadual é o que permite a eficiência do bloqueio do foco de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro (RS). "O sistema tripartite brasileiro é muito forte e muito eficiente. No caso específico, essa parceria com o Rio Grande do Sul e o município de Montenegro está atestando a garantia de segurar o foco para não sair de lá. Essa parceria está permitindo que o bloqueio seja eficiente e não deixe o foco se espalhar para o resto do Brasil", disse Fávaro a jornalistas, na terça-feira, 20, após reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).Leite afirmou que o governo do Rio Grande do Sul espera concluir a desinfecção da área onde foi detectado o foco de gripe aviária, no município de Montenegro, até a quinta-feira, 22. "A expectativa é de que na quinta-feira tenhamos as condições da desinfecção concluídas, de maneira robusta que assegure justamente essas condições sanitárias para termos a contagem dos 28 dias. Nossa equipe está em campo com a assistência e o acompanhamento do ministério", relatou o governador.A mudança de datas decorre da extensão do trabalho de desinfecção na área que deverá ser concluído até amanhã. O prazo de 28 dias para um foco ser considerado encerrado é contabilizado a partir da desinfecção total da área.Segundo o ministro, a pasta e o governo gaúcho acordaram o andamento das ações sanitárias para fortalecimento do sistema sanitário e seguimento do trabalho coordenado de contenção da gripe aviária no Estado. "Já tínhamos feito um compromisso de que o marco zero (para contagem do encerramento do foco) seria amanhã, mas não será possível porque é preciso que isso seja algo muito robusto para garantir que, em 28 dias, não tenhamos novos focos pelo Brasil", afirmou Fávaro.