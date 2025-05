'Não cogito retirar assinatura', diz senador petista que apoia CPMI do INSS

O senador Fabiano Contarato (PT-ES), petista aliado ao presidente Lula (PT) que assinou a instauração da CPMI do INSS, disse ter a consciência tranquila e que não cogita a possibilidade de retirar a sua assinatura. A declaração ocorreu durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu tenho a minha consciência muito tranquila, a plena convicção do que eu fiz, e não cogito a hipótese de retirar a assinatura. Fabiano Contarato, senador

No início de maio, a oposição protocolou no Congresso um pedido de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar fraudes no INSS na gestão Lula. A proposta foi assinada por pelo menos 36 senadores e 223 deputados federais. Ainda não há prazo, no entanto, para instalação do colegiado.

Um dos que assinaram foi o senador Fabiano Contarato. Nos bastidores, o Planalto não escondeu o descontentamento e reclamou que nada foi combinado com "este lado da rua", segundo apuração feita pela reportagem do UOL.

Ao Canal UOL, o senador garantiu ainda que não foi pressionado por ninguém do governo.

Eu acho que a gente tem que partir da premissa de que estamos lidando com pessoas idosas, e uma das funções do legislativo é a fiscalizadora. Acho que uma CPMI não vai prejudicar em nada a atuação do trabalho do executivo. São funções diferentes que se complementam e que podem trazer outros elementos que podem corroborar, doa a quem doer.

Eu não recebi pressão em absolutamente em nada. Eu fiz a assinatura [para a instauração da CPMI] por livre convencimento, como um delegado de polícia que eu sou, sabendo qual é o papel do executivo e do legislativo. Fabiano Contarato, senador

Contarato disse também que não almeja nenhum cargo na comissão.

Eu assinei por livre convencimento e não almejo nada [nenhum cargo dentro da comissão]. Eu quero contribuir assim como eu contribuí com a CPI da Covid, onde eu nem membro era. Eu quero agir com responsabilidade e honestidade com as pessoas que mais precisam, que são a população mais pobre, aposentados e pensionistas. Fabiano Contarato, senador

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: