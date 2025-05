Exército dos EUA não planeja comemorar aniversário de Trump no seu 250º aniversário

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O Exército dos EUA disse nesta quarta-feira que não tem planos de reconhecer o aniversário do presidente Donald Trump em 14 de junho, quando ele presidirá parte das comemorações do 250º aniversário do Exército.

Trump, que chegará aos 79 anos no mesmo dia, desempenhará um papel importante nas comemorações, que contarão com soldados do Exército saltando de paraquedas para presenteá-lo com uma bandeira dobrada. O Exército também realizará um desfile pela Constitution Avenue de Washington, uma das principais vias que cortam a capital.

O desfile não fazia parte do planejamento original das comemorações de 14 de junho e foi acrescentado este ano, alimentando as críticas de parlamentares democratas e outros de que Trump teria sequestrado o evento.

Perguntado se havia algum plano do Exército para reconhecer o aniversário do presidente, Steve Warren, porta-voz do Exército, disse: "Não creio que tenhamos um plano para isso.

"Este tem sido o aniversário do Exército... Já tivemos 249 aniversários antes", disse Warren aos repórteres no Pentágono. "Estamos entusiasmados com o fato de o comandante-chefe estar interessado no 250º aniversário do Exército e de querer assisti-lo."

As comemorações custarão ao Exército entre US$25 milhões e US$45 milhões e contarão com a participação de tanques M1A1 Abrams e outros veículos pesados em um desfile destinado a honrar a história do Exército.

Autoridades do Exército disseram que estavam tomando medidas para proteger as ruas de Washington de qualquer dano potencial causado pelos tanques, incluindo a colocação de placas de metal em algumas áreas. Não há previsão de danos, mas o Exército pagará por qualquer reparo inesperado, se necessário.