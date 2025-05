EXCLUSIVO-Ucrânia apresentará à UE plano de sanções mais duras contra Rússia enquanto EUA hesitam

Por Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - A Ucrânia pedirá à União Europeia na próxima semana que considere novas medidas importantes para isolar Moscou, incluindo o confisco de bens russos e a imposição de sanções a alguns compradores de petróleo russo, à medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou no endurecimento das sanções.

Um documento ucraniano que será apresentado à UE e que não havia sido divulgado anteriormente pede que o bloco de 27 membros assuma uma posição mais agressiva e independente em relação às sanções, já que a incerteza paira sobre o futuro papel de Washington.

Entre as 40 páginas de recomendações, há pedidos para que se adote uma legislação que acelere a apreensão de bens de indivíduos sancionados pela UE e os envie para a Ucrânia. As pessoas sob sanções poderiam, então, buscar indenização da Rússia.

A UE deve considerar uma série de medidas para fazer com que suas sanções sejam aplicadas com mais força além de seu próprio território, inclusive visando empresas estrangeiras que usam sua tecnologia para ajudar a Rússia e "a introdução de sanções secundárias sobre os compradores de petróleo russo".

Essas sanções secundárias, que poderiam atingir grandes compradores, como a Índia e a China, seriam uma medida importante que a Europa tem relutado em adotar até o momento. Trump discutiu isso publicamente antes de tomar a decisão de não agir por enquanto.

O documento também pede que a UE considere a possibilidade de usar mais decisões por maioria sobre sanções, para evitar que os Estados membros bloqueiem medidas que, de outra forma, exigiriam unanimidade.

A Comissão Europeia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o documento ucraniano.

Depois de falar com Putin na segunda-feira, Trump optou por não impor novas sanções à Rússia, frustrando as esperanças dos líderes europeus e de Kiev, que vinham fazendo lobby com ele há semanas para aumentar a pressão sobre Moscou.

Trump conversou com líderes ucranianos e europeus depois de seu telefonema com Putin e disse a eles que não queria impor sanções agora e daria tempo para que as conversações fossem realizadas, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com a conversa.

De qualquer forma, União Europeia e Reino Unido impuseram sanções adicionais contra a Rússia na terça-feira, dizendo que ainda esperam que Washington se junte a eles. Mas os europeus estão discutindo abertamente maneiras de manter a pressão sobre Moscou se Washington não estiver mais disposta a participar.

Publicamente, a Ucrânia tem tentado evitar qualquer indício de crítica a Washington desde que o presidente Volodymyr Zelenskiy recebeu uma bronca de Trump na Casa Branca em fevereiro.

O documento de sanções enfatiza as sanções "sem precedentes" impostas pela UE até o momento e fala sobre seu potencial para fazer mais. Ele também inclui uma avaliação rigorosa do compromisso do governo Trump com os esforços de coordenação até o momento.

"Hoje, na prática, Washington deixou de participar de quase todas as plataformas intergovernamentais voltadas para sanções e controle de exportação", disse.

Washington desacelerou o trabalho no grupo de monitoramento para impor limites de preços ao petróleo russo, dissolveu uma força-tarefa federal focada em processar violações de sanções e transferiu um número significativo de especialistas em sanções para outros setores, acrescentou.