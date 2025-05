Ex-político ucraniano é morto a tiros do lado de fora de escola americana de elite em Madri

Por Emma Pinedo e Inti Landauro

MADRI (Reuters) - Homens armados não identificados mataram a tiros um ex-político ucraniano na quarta-feira, do lado de fora de uma escola em um bairro rico de Madri, informou o Ministério do Interior da Espanha.

Andriy Portnov, de 51 anos, foi assessor sênior de um ex-presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovich, que foi deposto em uma revolta popular em 2014.

A polícia chegou ao local após receber ligações às 9h15 (horário local) sobre um homem com ferimentos de bala na rua do lado de fora da Escola Americana de Madri, no bairro de Pozuelo de Alarcón, a oeste da capital, disseram autoridades policiais à Reuters.

"Várias pessoas atiraram nele nas costas e na cabeça e depois fugiram em direção a uma área de floresta", declarou uma fonte do Ministério do Interior.

Quando os serviços de emergência chegaram, encontraram Portnov morto com pelo menos três ferimentos de bala, disse um porta-voz.

Portnov foi para a Rússia em 2014 e enfrentou investigações na Ucrânia por acusações de traição e desvio de dinheiro. Ele foi alvo de sanções da União Europeia, embora essas sanções e as acusações tenham sido retiradas posteriormente.

O Departamento do Tesouro dos EUA colocou Portnov em sua lista de sanções em 2021, dizendo que ele havia "cultivado amplas conexões com o aparato judicial e de aplicação da lei da Ucrânia por meio de suborno".

A escola internacional disse acreditar que a vítima era pai de crianças da escola, mas estava aguardando a identificação formal pela polícia, de acordo com uma carta enviada aos pais vista pela Reuters.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, houve vários crimes de alto nível relacionados à Rússia e à Ucrânia na Espanha, que tem comunidades significativas de expatriados de ambos os países.

Em 2022, um funcionário público espanhol aposentado enviou seis cartas-bomba a alvos em toda a Espanha, incluindo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, as embaixadas da Ucrânia e dos EUA e escritórios do governo. Pompeyo González Pascual foi condenado e preso pelos crimes no ano passado.

Em fevereiro de 2024, um piloto russo que havia desertado para a Ucrânia com seu helicóptero foi encontrado morto com vários ferimentos de bala na garagem de seu bloco de apartamentos perto de Alicante, no sudeste da Espanha.

(Reportagem de Inti Landauro e Emma Pinedo, reportagem adicional de Joan Faus)