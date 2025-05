Ex-chefe da FAB diz que prisão de Moraes foi discutida em 'brainstorm'

Do UOL, em Brasília

O ex-comandante da FAB, Carlos Almeida de Baptista Junior afirmou em audiência nesta manhã no STF que os comandantes das três forças discutiram em um "brainstorm" a possibilidade de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e que consideraram que ele seria solto imediatamente pelo próprio Supremo.

O que aconteceu

Militar relembrou encontro que foram realizados entre os chefes das três forças armadas e o então presidente da República. Em seu relato ele confirmou que foram tratadas hipóteses golpistas e não apenas possibilidades de uso das forças para garantir a paz social até a transição. Ao ser questionado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet se foi discutida a prisão de ministros do STF, ele respondeu que sim e citou a possibilidade de prisão de Moraes.

Segundo ex-comandante, possibilidade foi discutida em um "brainstorm". Em meio aos debates para avaliar os diferentes cenários, Baptista Junior disse que quando a prisão foi aventada um dos presentes teria colocado que seria necessário prender todos os ministros do STF, por Moraes seria solto imediatamente pelo tribunal.

Isso era no brainstorm das reuniões isso aconteceu. Eu lembro que h ouve essa cogitação de prender o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. 'Amanhã o STF vai dar o habeas corpus para soltar ele e nós vamos fazer o que? vamos prender os outros?'

Carlos Almeida de Baptista Junior, ex-comandante da FAB em audiência no STF na ação sobre tentativa de golpe

Ex-comandante foi a última testemunha da acusação a depor. Ele confirmou os termos de seu depoimento dado à PF na investigação sobre tentativa de golpe e apenas fez uma correção de que não se lembra de o então ministro da Justiça Anderson Torres teria participado dos encontros entre os comandantes, o ministro da Defesa e Bolsonaro.

Ao todo, segundo Baptista Junior, ele participou de cinco reuniões com o então presidente em novembro de 2022. Encontros junto com comandantes das demais forças ocorreram nos dias 2, 12, 14, 22 e 24 daquele mês, logo após Bolsonaro ser derrotado para Lula no segundo turno das eleições daquele ano realizada em 30 de outubro.

Militar disse que preocupação inicial era com a paz social e o contexto de radicalismo no país. Em seu relato ele disse que inicialmente as forças armadas cogitavam a implementação de operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) justamente para combater situações que poderiam levar ao caos social, como os acampamentos golpistas e os riscos de greves de caminhoneiros.

A partir do dia 11 de novembro, porém, Baptista Junior se deu conta que o presidente queria utilizar os instrumentos com outros objetivos. Militar teria percebido que objetivo era evitar a posse de Lula, seja por meio de GLO ou estado de exceção, e não garantir a segurança até a transição presidencial ocorrida em janeiro de 2023, segundo ele.