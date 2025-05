EUA teriam bases subterrâneas para fim do mundo, diz ex-funcionária de Bush

Catherine Austin Fitts, ex-secretária-assistente de Habitação no governo George H. W. Bush, afirmou ao podcast do ex-apresentador do Fox News, Tucker Carlson, que o governo dos Estados Unidos teria desviado trilhões de dólares para construir bases subterrâneas secretas, preparadas para um evento de quase extinção e que abrigariam apenas ricos.

O que aconteceu

Bases subterrâneas abrigariam somente os super-ricos em crises globais. Segundo Fitts, os EUA construíram bases e um sistema de transporte subterrâneo secreto, supostamente financiado com dinheiro não declarado. "Uma das coisas que observei ao investigar para onde vai todo esse dinheiro é a base subterrânea, a infraestrutura da cidade e o sistema de transporte que foi construído", afirmou ao The Tucker Carlson Show. "Construímos um número extraordinário de bases subterrâneas", disse.

Estimativa de 170 instalações secretas. Fitts disse ter passado dois anos investigando o destino de US$ 21 trilhões (cerca de R$ 153 trilhões) e afirma ter reunido evidências de que existem 170 bases secretas apenas nos EUA. "Fizemos uma estimativa — totalmente um palpite — de quantas bases subterrâneas existem, tanto no subsolo dos EUA como sob o oceano ao redor do país", disse.

Bases teriam energia secreta e até ligação com o espaço. Uma fonte de energia não convencional e de origem desconhecida manteria as bases funcionando. "Estou convencida de que essa energia existe. Se você olhar para várias das naves muito rápidas que sobrevoam o planeta, elas não usam eletricidade clássica", declarou Fitts.

Carlson disse conhecer alguém que trabalhou em uma dessas bases. O apresentador afirmou no podcast: "Conheço um empreiteiro que trabalhou em uma em Washington, D.C. Ele me contou sobre uma caixa de energia, tipo um transformador, na Constitution Avenue. Disse que [aquilo] era, na verdade, a saída da Casa Branca".

Proteção contra catástrofes e programas secretos. As instalações, segundo ela, seriam usadas no caso de um "evento de quase extinção". Mas também poderiam abrigar "projetos secretos do governo", como um "programa espacial secreto".

De onde viriam os US$ 21 trilhões?

Relatório de pesquisador de universidade americana confirma valores de Fitts. A cifra mencionada pela ex-secretária-assistente deu origem a um relatório de 2017 do economista Mark Skidmore, da Universidade Estadual de Michigan. Ele e sua equipe afirmam ter encontrado US$ 21 trilhões em "gastos não autorizados" nos departamentos de Defesa e de Habitação e Desenvolvimento Urbano entre 1998 e 2015.

Investigação começou com valor suspeito no Exército. Skidmore começou a investigação após ouvir Fitts mencionar um relatório que indicava "ajustes não justificados" de US$ 6,5 trilhões no orçamento do Exército em 2015.

Valor seria 54 vezes maior ao orçamento total autorizado pelo Congresso para o ano de 2015. Os gastos previstos e aprovados naquele ano teriam que ser de, no máximo, US$ 122 bilhões.

Fitts não tem provas sustentáveis para comprovar o que diz. Suas alegações se baseiam em estimativas, relatos pessoais e suposições feitas a partir de documentos públicos, sem validação por fontes independentes ou órgãos oficiais. Os números apontados no relatório, no entanto, não mentem.