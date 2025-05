EUA abre investigação sobre principal candidato democrata à prefeitura de Nova York

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal sobre Andrew Cuomo, candidato democrata à prefeitura de Nova York, depois que republicanos o acusaram de mentir ao Congresso sobre suas ações durante a pandemia enquanto era governador, informou a imprensa americana.

A investigação ocorre logo após o governo de Donald Trump suspender uma acusação formal contra o atual prefeito da cidade, o também democrata Eric Adams, que prometeu cumprir as ordens do governo federal sobre a política migratória.

As movimentações do governo Trump e de Adams levantaram suspeitas de que se tratava de uma troca de favores.

A Promotoria americana em Washington iniciou a investigação sobre Cuomo há cerca de um mês, informou o jornal The New York Times na terça-feira, citando duas fontes anônimas familiarizadas com o caso.

Os congressistas republicanos pressionaram o Departamento da Justiça para que investigue se o ex-governador de Nova York mentiu ao Congresso sobre as mortes por covid-19 em casas de repouso durante a pandemia.

Cuomo anunciou sua candidatura à prefeitura em março, mas para se qualificar para a eleição de novembro ele terá que passar pelas primárias do partido em junho.

