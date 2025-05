Estrangeiros na Alemanha pagam aluguel mais caro que os cidadãos do país - Diferença média com valor pago por alemães no aluguel de imóveis chega a quase 10%, segundo órgão de estatísticas do país. Tamanho do apartamento ajuda a explicar disparidade, que varia conforme cidade.Os estrangeiros na Alemanha pagam, em média, quase 10% a mais que os alemães pelo aluguel de apartamentos no país, segundo mostraram dados divulgados pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) nesta quarta-feira (21/05).

Cidadãos de outras nacionalidadespagaram 7,75 euros (Cerca de R$ 50) por metro quadrado conforme cálculos baseados no Censo mais recente, de 2022. O valor é 9,5% maior que a média desembolsada pelos alemães.

Entretanto, nas grandes cidades, que normalmente concentram mais estrangeiros, essa média foi notavelmente mais alta. Por exemplo, entre as principais cidades, Munique teve a maior média de aluguel, com 12,89 euros por metro quadrado, seguida por Frankfurt (10,58 euros), Stuttgart (10,39 euros) e Heidelberg (10,02 euros). A média de Berlim foi de 7,67 euros por metro quadrado, o que a coloca na faixa intermediária entre as principais cidades.

Entre outros fatores, as disparidades refletem o fato de que locatários estrangeiros tendem a viver em imóveis menores, que têm preço mais caro por metro quadrado, conforme explicou a própria agência de estatísticas.

Para essas unidades menores, o aluguel médio foi de 8,01 euros, 15,6% mais alto do que os aluguéis de apartamentos maiores (60 m² ou mais), cuja média foi de 6,93 euros.

Um quarto dos residentes com origem em outros países (25%) morava em apartamentos com menos de 60 metros quadrados de área habitável em 2022, bem mais que a proporção entre quem nasceu na Alemanha (8%). A dimensão média dos lares de estrangeiros era de 85,7 metros quadrados, enquanto a dos alemães era de 109,6 metros quadros.

Diferenças também para quem vive há mais tempo na Alemanha

Os estrangeiros também costumam permanecer no mesmo endereço por mais tempo, sob contratos mais antigos e, muitas vezes, com condições mais vantajosas. Pela legislação da Alemanha, os proprietários podem aumentar os aluguéis em apenas 20% no período de três anos. Na capital Berlim, o limite é ainda menor, de 15%.

O tamanho da unidade, porém, não explica totalmente as desigualdades. De acordo com a agência de estatísticas, estrangeiros que moram no mesmo local há mais de 20 anos pagam 9,1% a mais de aluguel do que aqueles com passaporte alemão. Para locações de 10 a 15 anos, a diferença era de 7%, mas cai para 3,5% para vínculos de um ano ou menos.

Os dados também variam conforme o tamanho do local em que a propriedade está situada. Em cidades com mais 100 mil habitantes, os estrangeiros pagam, em média, 7,3% a mais que os vizinhos alemães. Nas comunidades com até 10 mil residentes, essa distância salta para 10,6%.

Os dados também destacam uma forte divisão na propriedade de imóveis. Enquanto 54% dos alemães moravam em casa própria em 2022, apenas 22% dos estrangeiros eram proprietários de imóveis, sendo que a grande maioria alugava.

am (OTS, DPA)