Edinho Silva defende reconstruir alianças de 2022 para reeleger Lula

O ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, candidato à presidência do PT, afirmou hoje que a prioridade é reconstruir alianças com outros partidos para impulsionar a reeleição de Lula em 2026.

O que aconteceu

Para Edinho, a frente ampla que se formou nas eleições de 2022 criou condições para Lula vencer no segundo turno. Na ocasião, o petista teve o apoio de membros de partidos de centro e centro-direita, incluindo MDB, União Brasil e PSD. Essas siglas, no entanto, têm votado contra o governo no Congresso.

Edinho quer reconstruir essas alianças. "A prioridade número zero é reconstruir a política de alianças de reeleição do presidente Lula", disse. "Em 2022, foi muito importante o movimento que se criou no segundo turno." As declarações ocorreram em entrevista à CNN.

Ele falou em "derrotar o fascismo". "Para que a gente possa derrotar o fascismo no Brasil, nós vamos ter que confrontar o campo democrático contra o campo autoritário.".

Edinho também disse que o PT deve voltar a fazer trabalho de base. Para ele, essa é a única forma de dialogar com a nova realidade social e econômica do país, principalmente nas periferias.

O ex-prefeito de Araraquara é o favorito de Lula para comandar o PT. Ele coordenou a campanha do petista em 2022. Também foi deputado estadual e ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Dilma Rousseff.

As eleições internas do PT estão marcadas para julho. Também são candidatos o deputado federal Rui Falcão, o dirigente Valter Pomar, e o secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira.