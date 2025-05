Donald Trump Jr diz que pode se candidatar à Presidência dos EUA

Por Andrew Mills e Federico Maccioni

DOHA (Reuters) - Donald Trump Jr, filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira que talvez possa se candidatar à Presidência um dia, acrescentando que "o chamado existe".

Durante sua participação em um painel no Catar, um moderador perguntou ao filho de 47 anos do presidente se ele se candidataria e "tomaria as rédeas" depois que seu pai deixasse o cargo.

"Então, a resposta é: não sei, talvez um dia. Você sabe, esse chamado existe. Eu sempre serei muito ativo em termos de ser um defensor dessas coisas", disse ele, referindo-se aos ideais do movimento "Make America Great Again" que seu pai construiu.

Donald Trump Jr surgiu como uma força política. A Reuters informou em novembro que ele era o membro mais influente da família Trump na transição, à medida que seu pai construía o gabinete mais polêmico da história moderna dos EUA.

Trump, que preza intensamente a lealdade, há muito tempo recorre a familiares para aconselhamento político, mas sabe-se que a preferência por um parente varia.

Don Jr, como é conhecido o filho mais velho do presidente, ajudou candidatos ao gabinete a afundar ou a ascender -- desde defender o atual vice-presidente JD Vance como companheiro de chapa de Trump até impedir que o ex-secretário de Estado Mike Pompeo se juntasse ao gabinete, segundo fontes.

"Acho que meu pai realmente mudou o Partido Republicano, acho que agora é o partido America First, o partido MAGA, como você quiser ver", disse Don Jr, em discurso no Fórum Econômico do Catar, em Doha, nesta quarta-feira.

"Pela primeira vez, o Partido Republicano tem de fato uma bancada de combatentes do America First", acrescentou.