Dobram as fusões e aquisições de empresas francesas no Brasil, e a tendência deve continuar

No ano que marca o bicentenário das relações diplomáticas, a França continua demonstrando forte interesse pelo Brasil. Em 2024, os franceses se consolidaram como o segundo maior grupo de investidores por meio de fusões e aquisições no mercado brasileiro, em setores como infraestrutura, transporte, energia, entre outros. Essa parceria tende a continuar próspera, segundo especialistas e empresários ouvidos pela RFI.

Estudo da consultoria PwC Brasil indica um aumento de 50% no número de negócios fechados em 2024 em relação ao ano anterior, com 21 fusões e aquisições realizadas por empresas francesas no mercado brasileiro.

Um exemplo é a Swile, especializada em benefícios flexíveis, como vouchers e vales, que já conta com 220 funcionários e 800 mil usuários de seus cartões no Brasil, seja para alimentação, combustível, prêmios ou outros fins. A empresa atua no mercado brasileiro desde a aquisição da Vee Benefícios, a primeira startup brasileira focada em benefícios.

Em entrevista à RFI, o CEO da Swile na França, Loïc Soubeyrande, explica por que o Brasil é um mercado estratégico: "O país dispõe de um sistema financeiro moderno e fortemente regulamentado, sem falar que os brasileiros são pioneiros na adoção de novas tecnologias", afirma. "A solidez do direito trabalhista nos dois países também cria uma afinidade natural", continua o executivo francês. "O Brasil não é somente um grande mercado, é também um país estratégico para inovação e crescimento global", conclui.

De acordo com o CEO da Swile no Brasil, Júlio Brito, a expectativa da empresa é alcançar lucratividade no país em 2025. "Com a aquisição da Bimpli, o grupo BPCE, o segundo maior banco da França, passou a ter 22% de participação. Isso nos trouxe muito mais solidez e oportunidades", avalia em entrevista à RFI.

O executivo comenta a aquisição pelo grupo francês e as oportunidades que ela representou: "Hoje, nós oferecemos até oito benefícios em um único cartão, de maneira simples, sem necessidade de vários plásticos na carteira. É um ganho de eficiência para o RH (Recursos Humanos) e para o colaborador, que tem muito mais liberdade de utilização", acrescenta. "Oferecemos às empresas uma solução ultramoderna para que possam pagar os vouchers e vales aos funcionários. O mercado brasileiro é um dos maiores do mundo, com mais de 20 milhões de trabalhadores beneficiados e fatura cerca de R$150 bilhões por ano - é o maior do mundo em volume", analisa.

Quem também sai ganhando é o consumidor brasileiro. "Ter um vale que funciona como cartão de crédito é uma boa solução, facilita muito a minha vida. Eu consigo gastar o valor que recebo em qualquer lugar", explica a jornalista Marianna Perri.

Ela destaca as vantagens de ser usuária do serviço e a confiança que sente em uma empresa de origem francesa: "Ele também funciona na carteira do celular, não preciso andar com cartão de plástico por aí. Como usuária, é muito mais fácil para mim e para a empresa também. Eu recebo meus vales - alimentação e refeição - e tenho auxílio home office", continua. "Eu me sinto bastante confortável em saber que é uma empresa francesa que está por trás. As empresas francesas no Brasil têm uma reputação forte e relevante, e isso me traz segurança de que não vou perder dinheiro, de que o cartão não será descontinuado", conclui.

Outro destaque é a empresa de navegação CMA CGM, que anunciou a compra da operadora Santos Brasil, em um negócio avaliado em R$ 13,2 bilhões, por meio do qual a companhia francesa se tornou operadora de um dos principais portos brasileiros.

Já presente em aeroportos nacionais, a francesa Vinci venceu o leilão para a concessão rodoviária entre Goiás e Minas Gerais, com investimentos previstos de R$ 6,5 bilhões.

Vencedora do leilão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a francesa Engie deve investir R$ 3 bilhões em linhas de transmissão em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

Milhares de empregos diretos

Varejo, defesa, resíduos, produtos farmacêuticos, insumos agrícolas e eventos são outros ramos de atuação. As 1.100 empresas francesas instaladas no Brasil já estão entre as maiores empregadoras do país, com até 700 mil empregos diretos.

"Não são investimentos recentes, não é como se o Brasil tivesse sido descoberto agora. Porém, há um movimento interessante de pequenas e médias empresas que estão olhando para a América Latina hoje como um local de muito interesse", explica Pedro Antônio Gouvêa Vieira, diretor da Câmara de Comércio França-Brasil.

A atração pelo mercado brasileiro vem sendo constante, ainda que com ritmo mais acelerado nos últimos anos devido a certos fatores. "Estabilidade política, territorial, paz com os países vizinhos. É uma região que não tem bomba atômica, não oferece insegurança para ninguém", cita o executivo, que também preside o conselho de administração do LIDE França. "Isso mostra que o Brasil é um destino atraente, e não tenho a menor dúvida de que os investimentos franceses no Brasil tendem a se desenvolver ainda mais. Especialmente com os ajustes recentes na geopolítica mundial, nosso país ganhou uma visibilidade gigante na Europa como um todo - e certamente da França, em particular", acrescenta.

"Nós costumamos dizer que um consumidor brasileiro médio usará ao menos um produto francês ao longo do dia, mesmo sem saber", diz. "Temos 100 milhões de consumidores que usam todos os dias um produto francês, de forma direta ou indireta", completa.

Além do tamanho do mercado brasileiro, a aposta de empresas francesas no Brasil está relacionada ao reposicionamento global de investimentos, especialmente após o conflito entre Rússia e Ucrânia e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mais recentemente, a desvalorização do real tornou-se outro atrativo.