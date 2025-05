CVM aceita Termo de Compromisso de R$ 1,881 milhão da KPMG e responsável técnico

O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aceitou a proposta para fechar um Termo de Compromisso de R$ 1,881 milhão com a KPMG e Anderson Luiz de Menezes, em resposta ao processo administrativo instaurado há dois anos para apurar "suposta inobservância do disposto nas normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, então vigentes".

Do total proposto para o encerramento do caso, R$ 1,782 milhão serão pagos pela KPMG e R$ 99 mil por Menezes, responsável técnico pelo trabalho na época.

A acusação teve origem no trabalho de supervisão e auditoria das demonstrações contábeis do Luggo Fundo de Investimento Imobiliário, com foco na avaliação dos papéis de trabalho relacionados à verificação de existência e da precificação das propriedades para investimentos que fazem parte da carteira do fundo.