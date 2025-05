Completo e cabe no bolso: esse peixe é muito melhor que salmão ou atum

Ela é pequena, tem escamas prateadas e, por muito tempo, foi vista como um "peixe do povão". Mas chegou a hora de dar o devido crédito à sardinha, esse superalimento acessível, potente e subestimado. Enquanto o salmão desfila nos cardápios gourmet e o atum reina nas prateleiras de enlatados caros, a sardinha se mostra mais nutritiva, sustentável e muito mais barata.

Peixe que vale por suplemento inteiro

A sardinha é uma espécie de multivitamínico. Além de ser rica em vitaminas A, D, E, K e do complexo B, ela fornece cálcio, fósforo, magnésio, ferro, cobre, iodo e selênio. Uma combinação difícil de encontrar até em cápsulas de farmácia. Para quem quer fortalecer ossos, músculos e cérebro, poucas opções são tão completas.

Além disso, 100 g de sardinha oferecem cerca de 21 g de proteína de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais —aqueles que o corpo humano não produz e que são indispensáveis para manter o funcionamento do organismo.

Mais cálcio que o leite

Enquanto o salmão chama atenção pela textura e o atum pela versatilidade, a sardinha chega com um argumento poderoso: mais cálcio que o leite. Principalmente na versão enlatada com espinha, esse peixe entrega uma dose reforçada do mineral que fortalece os ossos e combate a osteoporose, algo que o salmão e o atum, nem frescos ou enlatados, conseguem fazer com tamanha eficiência.

Ômega 3 também está presente

Sabe aquele papo de que o salmão é a melhor fonte de ômega 3? Verdade parcial. A sardinha também é rica nesse ácido graxo essencial, com destaque para o EPA, que ajuda a proteger o coração, reduzir inflamações e preservar a saúde cerebral. De quebra, ela traz vitamina B12 e selênio, que potencializam esse efeito anti-inflamatório.

Fresca ou enlatada? A resposta pode surpreender

A versão fresca da sardinha é ótima, claro, mas a enlatada não fica atrás em nutrientes. Segundo especialistas em nutrição, as proteínas e minerais continuam presentes, e a praticidade de armazenamento e preparo faz da sardinha enlatada uma aliada da rotina. O segredo? Escorrer bem o óleo da conserva (que geralmente não é dos melhores) e evitar o excesso de sal, especialmente para quem tem pressão alta.

Sustentável e acessível: um peixe para todos

Salmões de cativeiro exigem rações artificiais e causam impacto ambiental. Atuns, por outro lado, enfrentam risco de sobrepesca em vários pontos do planeta. Já a sardinha é abundante, renovável e uma das espécies mais pescadas no Brasil, o que torna seu consumo não apenas saudável, mas também sustentável.

Contraindicações

Quem tem ácido úrico elevado ou histórico de alergias alimentares deve ter cautela com o consumo de sardinha, especialmente na infância. Já para o resto da população, ela é uma opção segura e nutritiva, basta variar o modo de preparo e moderar a frequência.

*Com informações de reportagem publicada em 04/06/2022