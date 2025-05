Comissão de Ética barra ida de aliada de Janja para agência de influencers

A CEP (Comissão de Ética Pública) da Presidência vetou a ida da ex-secretária de Estratégia e Redes para a agência de influenciadores Mynd8 por conflito de interesses.

O que aconteceu

Braço-direito da primeira-dama Janja da Silva, Brunna comandava toda estratégia do política digital do governo Lula (PT). Ela foi demitida em janeiro, quando o ministro Sidônio Palmeira assumiu a Secom (Secretaria de Comunicação).

Brunna pretendia assumir a área de Política da Mynd8. A empresa agencia diversos influenciadores que têm participado cada vez mais do meio político, muitos deles levados ou incentivados pela primeira-dama, em um contato que muitas vezes cabia à ex-secretária desde a campanha presidencial de Lula em 2022.

A CEP considerou que os exercício de Brunna na Secom a a proposta estabelecia conflito de interesses. "Verifica-se uma aproximação tangível e sensível entre as atribuições desempenhadas pela consulente no cargo público e as atividades específicas da empresa privada", diz o relatório, divulgado em 28 de abril.

A convergência entre as áreas de competência exercidas no cargo público, o vínculo direto com a Secom e demais entidades do setor, bem como a posição de liderança proposta na empresa Mynd8 -- voltada à gestão de influenciadores e ao desenvolvimento de campanhas digitais para agentes políticos -- traduzem, de forma inequívoca, a configuração de um relevante conflito de interesses.

Relatório da CEP

A comissão estabeleceu uma quarentena de seis, contados a partir de 23 de fevereiro, quando ela recebeu a proposta. "A consulente [Brunna Rosa] não está dispensada de cumprir a determinação de, a qualquer tempo, não divulgar ou usar informação privilegiada a que teve acesso em razão das atividades públicas exercidas", diz a decisão.

A Mynd8 é a principal agência de influenciadores do país. A lista de assessorados vai de artistas como Luísa Sonza, Xamã e Pabllo Vittar a sucessos da internet como Camila de Lucas, Mari Maria e Pequena Lo, além de páginas de fofoca.