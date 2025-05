CNA calcula avanço de 13% no Valor Bruto da Produção agropecuária em 2025

São Paulo, 21 - O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária do Brasil deve atingir R$ 1,53 trilhão em 2025, o que representa crescimento de 13,1% em relação ao obtido em 2024, informou a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), em nota. O VBP corresponde ao faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais, considerando as produções agrícolas e pecuárias, com base na média dos preços reais (IGP-DI) recebidos pelos produtores de todo o país.Conforme a CNA, o faturamento estimado para a agricultura é de R$ 1 trilhão, avanço de 13,1% em relação ao registrado em 2024. A soja, cultura com maior participação no VBP agrícola (36,5%), deve registrar aumento na produção de 14% e, a despeito da previsão de queda nos preços (-3,4%), a projeção de alta do VBP da oleaginosa é de 10,1% em 2025.A CNA informa ainda que o milho, segunda cultura com maior participação no VBP agrícola (17,2%), deve crescer em produção (9,7%) e preços (23,5%). Com isso, estima-se que seu VBP cresça 35,4%.Já a cana-de-açúcar, terceira principal cultura no subgrupo agrícola (10,4% do VBP), deve registrar redução de 1,34% de sua produção e leve aumento de 0,1% nos preços, resultando em uma queda de 1,2% no seu VBP.Outras culturas que devem registrar desempenho positivo em 2025 são o café arábica e o robusta, com altas estimadas no VBP de 63,7% e 93,4%, respectivamente. Essa variação deve ocorrer, principalmente, devido à valorização dessas commodities.No caso da pecuária, a CNA informa que o VBP estimado é de R$ 520,4 bilhões, alta de 12,9% em relação ao registrado em 2024. Dentro desse subgrupo, os destaques de crescimento são os ovos e carne bovina. No caso dos ovos, que representam 5,6% do VBP pecuário, estima-se um aumento de 3,1% na produção e 19,2% nos preços, resultando em um crescimento de 22,9% no VBP do produto.Quanto à carne bovina, que corresponde a 48,5% do VBP pecuário, projeta-se um crescimento de 19,5% no VBP, impulsionado pela valorização de 19,7% nos preços, ante uma queda de 0,18% na produção. Para a produção de leite, que representa 19,4% do VBP pecuário, estima-se um aumento de 1,2% na produção e de 2,1% nos preços, resultando em uma elevação de 3,3% no VBP. Já a produção de carne de frango (17,8% do VBP pecuário), deve crescer o VBP em 7,5%, com altas na produção (1,83%) e nos preços (5,6%).