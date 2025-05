Cinco são condenados à prisão na Espanha por ofensas racistas contra Vini Jr

Cinco pessoas foram condenadas, nesta quarta-feira (21), a um ano de prisão com direito a sursis por terem proferido ofensas racistas contra o brasileiro Vinícius Jr, craque do Real Madrid, em 2022, anunciou a Liga de Futebol Profissional espanhola.

Os cinco indivíduos, torcedores do clube Valladolid, acusados de terem insultado o atacante durante partida da La Liga em 30 de dezembro de 2022, terão que pagar multas entre € 1.080 e € 1.620 (entre R$ 6.879 e R$ 10.319, na cotação atual) e também foram proibidos de frequentar estádios por três anos.

No entanto, os condenados não serão presos, exceto se reincidirem no curso dos próximos três anos.

Segundo a La Liga, esta é a primeira condenação com este peso resultante de incidentes similares ocorridos em um estádio, pois o Ministério Público qualificou os atos como "crime de ódio", com o agravante da "intenção de humilhar" e "atentar contra a dignidade do jogador" com motivações "racistas evidentes".

"É uma pena histórica, fruto do trabalho da La Liga e do nosso compromisso com um futebol livre de qualquer violência e discriminação. Permaneceremos firmes nesta luta", reagiu o presidente da La Liga, Javier Tebas, no X.

Apesar dos esforços das autoridades, o futebol espanhol ainda não conseguiu erradicar o racismo dos estádios e os incidentes se acumulam.

Vinícius Jr, que se tornou um símbolo da luta contra a discriminação no futebol, tem sido o alvo mais frequente destes ataques, com muitos episódios similares desde que chegou a Madri, em 2018, resultando em várias condenações judiciais.

