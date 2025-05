China promete 'medidas firmes' após recomendações americanas sobre chips

A China prometeu nesta quarta-feira (21) que adotará "medidas firmes" em resposta às recomendações de Washington contra o uso de chips americanos para o desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial (IA) do país asiático.

Os semicondutores são um ponto de divergência entre as duas potências econômicas. O governo dos Estados Unidos restringiu nos últimos anos as exportações devido ao temor de que os chips sejam utilizados para fins militares ou alimentem os modelos de IA chineses que ameaçam o domínio americano.

A pedido de vários países também afetados, o governo de Donald Trump revogou algumas restrições e as substituiu por recomendações que alertam a opinião pública "sobre as consequências potenciais de permitir que chips americanos sejam utilizados" para desenvolver "modelos de IA chineses".

As novas diretrizes também alertam contra o uso de semicondutores de IA chineses, em particular os chips Ascend da gigante de tecnologia Huawei.

O Ministério do Comércio da China afirmou que as medidas "revelam um típico unilateralismo, misturando intimidação e protecionismo", e prometeu "medidas firmes" de retaliação.

O Departamento do Comércio explicou que a nova política pretende compartilhar a tecnologia de IA americana "com países estrangeiros considerados de confiança no mundo, ao mesmo tempo que impede sua queda nas mãos de adversários".

Ao contrário das restrições anteriores, decretadas pelo governo do democrata Joe Biden, as recomendações não são vinculantes.

As regras recentemente suspensas representavam limites ao comércio de semicondutores com alguns países teoricamente aliados, como México ou Portugal.

A Casa Branca também recebeu pressão de fabricantes americanos, como Nvidia ou AMD, pelo fim das medidas.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, considerou que as restrições foram "um fracasso" porque estimulara as empresas chinesas a desenvolver sua própria tecnologia.

"As empresas locais são muito, muito talentosas e muito determinadas, e os controles de exportação deram a elas o estímulo, a energia e o apoio do governo para acelerar seu desenvolvimento", afirmou Huang em um evento de tecnologia em Taipé.

"A China possui um ecossistema tecnológico dinâmico e é importante perceber que possui 50% dos pesquisadores de IA do mundo", acrescentou o empresário.

