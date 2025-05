China pode tomar medidas judiciais contra restrições dos EUA a chips fabricados no país

A China pode tomar medidas legais contra as tentativas dos Estados Unidos de impor restrições ao uso de chips chineses, disse o Ministério do Comércio do país.

"A China acredita que os EUA estão abusando dos controles de exportação para reprimir e conter o país, violando o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais", afirmou o ministério em um comunicado nesta quarta-feira.

Os controles prejudicam os direitos e interesses das empresas chinesas e colocam em risco os objetivos de desenvolvimento nacional, acrescentou a pasta.

"Qualquer organização ou indivíduo que aplique ou auxilie na aplicação dessas medidas dos EUA pode estar violando a Lei Anti-Sanções Estrangeiras da China, além de outras leis e regulamentos relevantes, e arcará com as responsabilidades legais correspondentes", diz o comunicado.

A declaração veio após outro alerta emitido na semana passada pelo Ministério do Comércio chinês, que disse que a China tomará "medidas resolutas" em resposta aos controles de chips dos EUA.

Na semana passada, o Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma diretiva dizendo que o uso dos chips da gigante de tecnologia Huawei Technologies em qualquer lugar do mundo viola os controles de exportação dos EUA, antes de posteriormente alterar a redação para dizer que o uso dos chips traz riscos.

Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse na segunda-feira, 19, que a ação dos EUA contra os chips de ponta da Huawei prejudica o recente acordo comercial entre os países. Pequim e Washington concordaram em reduzir tarifas entre si no início deste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.