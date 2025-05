China e Rússia planejam construir usina nuclear na Lua - Prevista para ser concluída em 2035, usina deverá fornecer energia para a futura Estação Internacional de Pesquisa Lunar, planejada pelos dois países.A China e a Rússia planejam construir um usina nuclear na Lua até 2035 para fornecer energia à futura Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), uma base de exploração do satélite natural da Terra onde serão realizadas pesquisas científicas.

O memorando de cooperação para o projeto foi assinado nesta semana entre a agência espacial russa Roscosmos e a Administração Espacial Nacional da China (CNSA). A IRLS envolve mais de uma dezena de parceiros internacionais e é vista como uma rival do programa de exploração lunar Artemis da Nasa.

O programa Artemis prevê a construção de uma estação espacial lunar orbital chamada Gateway a partir de 2027. Além dos Estados Unidos, outros 55 países estão envolvidos no projeto, incluindo Agência Espacial Europeia (ESA).

O que é a Estação Internacional de Pesquisa Lunar?

O projeto ILRS visa estabelecer uma base de pesquisa científica na Lua, localizada a 100 quilômetros do polo sul lunar, que contará com operações autônomas de longo prazo e missões tripuladas de curto prazo.

"A estação conduzirá pesquisas espaciais fundamentais e testará tecnologias para operações não tripuladas de longo prazo da ILRS, com a perspectiva da presença humana na Lua", afirmou a Roscosmos em um comunicado.

Anunciado pela primeira vez em 2017, o projeto conta com a participação do Paquistão, Venezuela, Belarus, Azerbaijão, África do Sul, Egito, Nicarágua, Tailândia, Sérvia, Senegal e Cazaquistão.

A China pretende convidar 50 países, 500 instituições internacionais de pesquisa científica e 5.000 pesquisadores estrangeiros para se juntarem à ILRS como parte de seu Projeto 555, afirmou Wu Weiren, projetista-chefe do programa de exploração lunar chinês, no ano passado.

Embora a ILRS pretenda ser um centro de pesquisa científica, os recursos naturais da Lua também são atraentes para as nações que exploram o espaço. O satélite possui óxidos metálicos valiosos, regolito (solo lunar), terras raras e possivelmente quantidades significativas de hélio-3, um potencial combustível para energia de fusão nuclear.

China vai liderar a futura exploração espacial?

A ILRS é parte de uma estratégia da China para se tornar líder em exploração espacial e pesquisa científica. As primeiras peças da base lunar serão instaladas pela missão chinesa Chang'e-8 em 2028, que também marcará a primeira tentativa do país asiático de pousar um astronauta na superfície lunar.

Pequim envia veículos não tripulados à Lua desde 2013. Seus cientistas lideraram missões que mapearam a superfície do satélite, incluindo o "lado escuro da Lua", o hemisfério lunar que sempre está voltado para o lado oposto da Terra.

Em junho de 2024, a China se tornou o primeiro país a coletar rochas do lado escuro da Lua. A missão foi aclamada pelos chineses, com a agência de notícias estatal Xinhua a descrevendo como "um feito sem precedentes na história da exploração lunar humana".

Autor: Fred Schwaller