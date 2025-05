China diz que negociações comerciais com os EUA são importantes, mas que o multilateralismo é fundamental

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que as negociações comerciais com os Estados Unidos foram um passo importante para reduzir as lacunas, mas o que é realmente necessário é o multilateralismo "indispensável" para encontrar uma saída para a turbulência do comércio global.

"Embora as negociações bilaterais possam, às vezes, funcionar, a China acredita que o multilateralismo é a escolha inevitável e definitiva para enfrentar os desafios globais", disse a missão da China na Organização Mundial do Comércio em comunicado em reunião do Conselho Geral da OMC em Genebra.

"Precisamos encontrar a saída", acrescentou.

A China e dezenas de outros países foram atingidos por uma série de tarifas recíprocas anunciadas em abril pelo presidente dos EUA, Donald Trump, antes de negociações entre os parceiros comerciais em 12 de maio para aliviar as tensões sobre os desequilíbrios comerciais.

A China e os Estados Unidos anunciaram uma trégua comercial, com os EUA reduzindo as tarifas extras impostas à China de 145% para 30%, enquanto a China reduziu suas taxas de 125% para 10%.

Na sessão do conselho da OMC nesta quarta-feira, a China pediu que os Estados membros estabilizem as relações comerciais e ancorem as medidas comerciais de acordo com as regras da OMC.

"Tarifas unilaterais e a ameaça de 'tarifas recíprocas' são como adicionar combustível ao fogo, o que é simplesmente errado. Uma ordem econômica e comercial internacional aberta, estável e baseada em regras atende aos interesses comuns de todos", disse a China.

Os EUA pediram aos membros que resolvam o que chamaram de falhas nas relações comerciais, que causaram enormes déficits comerciais, e que reformem urgentemente o sistema da OMC.

"O sistema de comércio multilateral, da forma como está sendo construído atualmente, não tem sido capaz de lidar com os sérios desafios que o sistema enfrenta", disse um comunicado dos EUA. A declaração acrescentou que os membros da OMC não abordaram os graves desequilíbrios comerciais e certas políticas que descreveu como contrárias aos princípios da OMC.

Quarenta e sete membros apoiaram um comunicado solicitado por Cingapura e Suíça na reunião, reafirmando seu compromisso em apoiar o sistema de comércio multilateral baseado em regras.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin)