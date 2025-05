Responder uma mensagem rápida, conferir uma notificação... parece inofensivo, mas é aí que está o perigo. Olhar o celular por apenas 1 segundo enquanto dirige pode ser o suficiente para causar um grave acidente.

Para se ter uma ideia, o uso do celular na direção de um veículo já é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um dos maiores causadores de acidentes do planeta. Apenas 20% dos condutores brasileiros admitem que utilizam o celular enquanto dirigem. Mas a OMS estima que essa parcela seja muito maior, beirando os 90%.

No mundo, mais de 1,3 milhão de acidentes foram provocados no ano passado devido a esse comportamento dos condutores. Em território brasileiro, conforme o Renainf, uma média de 244 condutores foi multada por hora, em 2024, por estarem usando o celular enquanto dirigiam.

E esses dados não devem ser vistos apenas como alarme, mas como motivos para reforçar o real perigo de utilizar o celular enquanto dirige.

Multas que o celular pode gerar ao motorista

Quando você desvia os olhos da via, mesmo que por pouco tempo, o seu carro percorre metros. A 60 km/h, por exemplo, 2 segundos significam cerca de 33 metros sem olhar para frente. Isso é como dirigir de olhos fechados por quase meia quadra. Por isso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estipula infrações pesadas para a atitude.

Conforme o artigo 252 do CTB, dirigir manuseando ou simplesmente segurando o celular gera infração de natureza gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e a soma de 7 pontos na CNH. Aqui, vale para tudo que se faz com celular na mão enquanto estiver no volante: falar ao telefone, gravar vídeos, lives, tirar fotos etc.

E um detalhe importante: muitas pessoas acreditam que, ao parar no sinal vermelho, está liberado mexer no celular. Mas esse é um grande erro. Acontece que essa situação também pode gerar distração e trazer riscos ao trânsito no local. Por isso, se for flagrado nessa situação, o condutor será multado pela mesma infração gravíssima - uma vez que a infração considera o veículo em circulação, mesmo que momentaneamente parado no semáforo.

Da mesma forma, engana-se quem ainda pensa que fones de ouvido são liberados. No caso de utilizar fones enquanto se está dirigindo, há duas condutas infracionais previstas:

quando os fones são utilizados no aparelho de som do veículo, mesmo que por conexão via bluetooth, por exemplo;

quando os fones são utilizados no celular.

Em ambas as situações, o condutor poderá ser multado. A infração é de natureza média, com multa de R$ 130,16 e a soma de 4 pontos na CNH.

Com suporte adequado, celular está liberado

O celular não é, claro, terminantemente proibido no veículo. O motorista pode transportar e utilizar o telefone desde que respeite regras que garantam a segurança no trânsito. Nesse caso, o celular deve ser fixado em suporte adequado no painel ou no para-brisa, de forma que não atrapalhe a visão do condutor nem interfira na condução do veículo.

Usar o celular solto no colo, no banco ou manuseá-lo enquanto dirige é infração de trânsito, podendo ser enquadrado como infração média ou gravíssima, a depender da forma de uso. O ideal é que o motorista configure o GPS ou qualquer aplicativo antes de iniciar a viagem, evitando interações durante a condução.

Quanto a chamadas telefônicas, a legislação permite que o motorista atenda ligações por meio do sistema viva-voz ou via Bluetooth, desde que não utilize o aparelho diretamente com as mãos. Isso significa que, se o veículo possui conexão com o celular por Bluetooth, o condutor pode atender chamadas pelos comandos do carro ou por comandos de voz.

Evitar distração é o único caminho para impedir acidentes

Nenhuma mensagem vale a sua vida ou a vida de terceiros. Com isso em mente, saiba que a distração causada por chamadas, mensagens ou aplicativos pode ser tão perigosa quanto dirigir alcoolizado.

Para prevenir acidentes, o primeiro passo é criar o hábito de organizar tudo antes de sair com o veículo: defina o destino no GPS, ajuste o som, conecte o celular ao Bluetooth e ative o modo "não perturbe" ou "modo direção", disponível em muitos smartphones. Isso reduz drasticamente as notificações e evita a tentação de olhar para a tela.

Outra dica importante é usar suporte veicular adequado, posicionado de forma que não atrapalhe a visão da via. Isso permite visualizar rotas de GPS sem precisar segurar o aparelho, o que já elimina um risco grave. Se for indispensável usar o celular durante o trajeto — por exemplo, para atender uma ligação importante —, opte por comandos de voz ou pare o carro em local seguro.

Lembre-se: em segundos de distração, muita coisa pode acontecer.