Castanha-do-pará: por que especialistas recomendam só um punhado por dia?

Você já deve ter ouvido por aí que castanhas fazem bem à saúde. Segundo especialistas, incluir a castanha-do-pará na alimentação diária pode trazer benefícios impressionantes para o corpo e a mente. Mas, como tudo na nutrição, a dose certa é fundamental.

Segredo está na moderação

A castanha-do-pará é um tipo de oleaginosa, assim como a noz, a amêndoa, o pinhão e a castanha-de-caju. Esses alimentos são verdadeiros pacotes concentrados de minerais, gorduras boas e antioxidantes, que ajudam a proteger o organismo contra diversas doenças.

Apesar dos benefícios, a castanha-do-pará deve ser consumida com cautela. Isso porque seu alto teor de selênio, justamente seu diferencial, pode ser tóxico em excesso. Ingerir muitas unidades por dia, por longos períodos, pode causar desde problemas gastrointestinais até queda de cabelo, lesões na pele e, em casos graves, danos aos rins, ao coração e ao sistema nervoso.

Em pessoas com problemas de tireoide, o consumo de selênio também deve ser avaliado por um profissional de saúde, já que ele influencia o metabolismo dessa glândula.

No geral, a recomendação é simples: um punhado por dia, o que equivale a cerca de cinco castanhas, é suficiente para aproveitar o melhor que esse alimento tem a oferecer.

Mas atenção: embora sejam altamente nutritivas, as castanhas-do-pará também são densas em calorias. Há cerca de 192 kcal em apenas 30 gramas, o equivalente a cinco unidades. Por isso, quem está tentando controlar o peso ou segue uma dieta com restrição calórica deve ficar atento à quantidade.

Superalimento em miniatura

O grande destaque da castanha-do-pará é o selênio, um mineral poderoso para o sistema imunológico e o equilíbrio do corpo. Além disso, ela também fornece fósforo e potássio, importantes para o funcionamento muscular e nervoso. Outro ponto positivo: contém ômega 3, uma gordura do bem que contribui para a saúde vascular, da memória e do raciocínio.

Dependendo do tipo de castanha, você ainda ganha uma forcinha extra na prevenção de doenças cardiovasculares, como infartos e AVC. E com a castanha-do-pará não é diferente: seu mix de nutrientes faz dela uma aliada do coração.

Outro ponto a favor das castanhas é que elas prolongam a sensação de saciedade. Por isso, são ótimas para quem está tentando evitar o consumo de guloseimas ou controlar o peso. Quando combinadas com frutas, iogurte ou até saladas, elas se tornam um lanche nutritivo e funcional.

E se eu não gostar de castanha-do-pará?

Sem problemas. Há uma variedade de oleaginosas com benefícios igualmente incríveis. Veja algumas opções:

Amêndoas: Ricas em zinco, magnésio e vitamina E, ajudam a proteger as artérias, fortalecer o sistema nervoso e manter a saúde da pele, cabelo e unhas.

Castanha-de-caju: Fonte de triptofano e zinco, é uma aliada da saúde cerebral. Também possui vitaminas do complexo B e C, que colaboram para uma pele saudável e visão protegida.

Pinhão: Menos calórico e é carregado de vitaminas K, C e E, fibras, ferro e magnésio. Seus ácidos graxos ajudam a controlar o colesterol e a saciedade.

Nozes: Combinam ômega 3 e 6, são antioxidantes naturais que protegem o cérebro, reduzem o risco de doenças cardiovasculares e atuam contra o Alzheimer.

