Motorista estaciona em área proibida e carro é cercado com vala; vídeo

Um motorista estacionou o carro de forma irregular em um terreno particular próximo a um shopping em Rio das Ostras, na Região dos Lagos (RJ), e teve uma vala cavada ao redor do veículo.

O que aconteceu

Lote pertence a uma construtora e homem deixou veículo no local enquanto ia ao shopping com a família. Caso aconteceu na tarde do último sábado (17), no bairro Harmonia, em Rio das Ostras.

Motorista disse que não tinha placa indicando que é proibido estacionar e que outros carros estavam no terreno. "Não tinha cerca, é um terreno aberto, baldio. Acabei estacionando por ali, como eu iria entrar no shopping, coisa rápida", contou, em áudio divulgado pela TV Globo.

Na volta, carro estava cercado por uma vala. Vídeos publicados nas redes sociais mostram um buraco largo e profundo, que parece ter sido aberto com a ajuda de uma retroescavadeira.

foi estacionar onde não devia e CAVARAM UMA VALA ao redor do carro do maluco KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/MhbALw66hC -- txn (@cleytxnn) May 20, 2025

Família não conseguiu usar o automóvel durante o fim de semana. No áudio, o motorista contou que só conseguiu tirar o carro do local no fim da tarde de domingo, quando os responsáveis pelo terreno aterraram a vala atrás do veículo para que ele pudesse sair.

Terreno é de construtora e está em obras. Em nota à emissora, a Construtora Sinal acusou o dono do carro de ter invadido "ilegalmente o terreno da obra" e estacionado, "apesar de haver vagas disponíveis próximas ao shopping de Rio das Ostras".

Até o momento, o responsável pela abertura do buraco não foi identificado. A empresa disse ainda que "tomará medidas judiciais por invasão e danos à obra".