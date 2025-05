Caneta clareadora promete remover manchas dos dentes por R$ 109, mas vale?

Sorrir é um incômodo por conta dos dentes amarelados? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que promete ajudar: a caneta clareadora Luminous White, da Colgate. De acordo com a marca, ela ajuda a clarear os dentes e pode ser usada em casa.

Hoje, o produto está com 9% de desconto na Amazon, custando R$ 109. A caneta já acumula mais de três mil compras só no mês passado. Descubra mais informações sobre o produto e as principais avaliações de quem o comprou a seguir.

O que diz a Colgate sobre a caneta?

Caneta contém um gel clareador desenvolvido para secagem rápida;

Segura para o esmalte dental;

Desenvolvido para não causar sensibilidade;

Possui alta concentração de peróxido de hidrogênio, ingrediente usado por dentistas;

Remove manchas nos dentes;

Promete rendimento de até 35 usos noturnos.

Como aplicar?

Após escovar os dentes, seque cada um com um lenço de papel. Em seguida, pressione o botão da caneta branqueadora até o gel aparecer e aplique uma camada fina sobre cada dente.

Deixe o gel branqueador secar completamente e vá dormir. Na manhã seguinte, basta escovar os dentes com creme dental normalmente. As orientações são da Colgate.

Antes e depois de usar a caneta branqueadora Luminous White da Colgate Imagem: Reprodução Amazon/ Leticia

O que diz quem comprou?

A caneta dental tem uma nota média de 4,1 estrelas na Amazon (máximo de 5). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos da caneta são o clareamento dos dentes após poucos dias de uso, além da fácil aplicação e custo-benefício.

Estou utilizando faz uma semana e percebi um clareamento leve em dois dentes que eram muito amarelados. Inclusive, eu comprei nessa intenção de unificar com a cor dos demais dentes. Acredito que se você busca a caneta clareadora nesse objetivo, então vale a pena. Até porque, não se deve comparar com o clareamento feito em consultório pela porcentagem do peróxido ser inferior ao que é utilizado lá. Agora, se você já fez o clareamento em consultório e deseja manter o sorriso branco, e se livrar do amarelamento, muitas vezes causado pela ingestão de alimentos que acabam manchando os dentes ou ainda, quer uniformizar a cor, eu recomendo fortemente a compra. Layanne

Eu não estava com muita fé de que ia funcionar, mas deu um resultado incrível em uma semana, já vi uma diferença enorme. Gostei muito da compra e acho que tem ótimo custo-benefício. Juliana

Apesar de muitos cliques para sair o produto, a aplicação é super fácil. Uso cotidiano começa a entregar resultado no quarto dia, caso seguidas as orientações da caixa. Não é um clareamento como lente, mas entrega um resultado natural e rápido. Pedro Otávio

Minha dentista que indicou o uso da caneta e como funciona mesmo, fazendo tudo certo. Passando todos os dias, sem ingerir ou comer alimentos que tenham corante. Em três dias já começou a clarear. Vanessa M.

Pontos de atenção

Há também consumidores não satisfeitos com o branqueamento prometido, incluindo a pouca duração dos resultados, e o fato das cerdas endureceram a longo prazo, o que dificultou a aplicação.

Senti clarear de certa forma os meus dentes, mas é um processo bem lento e algo que você vai sempre precisar usar, principalmente se você tem costume de beber café, chá preto ou coisas que podem manchar os dentes. Beatriz Villarino

Clareou quase nada, e, quando você para de usar, os dentes voltam à cor que estavam antes. Gabriela Metta

A caneta é boa, mas mancha os dentes, deixando uma película removível branca mas que não cobre por completo o dente. Jhanyne Menner

Mesmo seguindo o tutorial disponibilizado pela marca, eu percebi que durante a aplicação as cerdas endureciam, dificultando a aplicação. Luiz Gabriel

