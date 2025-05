Câmbio é flutuante e atuação do BC não mudou, diz diretor David

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quarta-feira que o câmbio no Brasil é flutuante e que o trabalho da autarquia nessa área não mudou, com atuações focadas em mitigar disfuncionalidades no mercado.

Em evento organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), David afirmou que o BC não está preocupado com a situação das contas externas, que, segundo ele, estão deterioradas porque o Brasil está trabalhando acima de sua capacidade.

Para o diretor, o BC opera a política monetária para colocar o crescimento do país dentro do seu potencial e, quando isso acontecer, a piora nas contas externas vai se resolver.

(Por Bernardo Caram)