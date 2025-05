Câmara aprova texto-base de reajuste de salários para servidores federais

Do UOL, em Brasília

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto-base do projeto de lei que reajusta os salários dos funcionários do governo federal. Agora são analisadas possíveis mudanças ao projeto. Depois, a proposta vai para o Senado.

O que aconteceu

Texto-base foi aprovado por 388 favoráveis a 43 contrários. O projeto de lei enviado pelo governo inclui o reajuste, a reorganização de cargos nos ministérios e um plano de carreiras dos servidores. O trecho que trata do desenvolvimento profissional dos funcionários foi retirado do relatório do deputado Luiz Gastão (PSD-CE).

Plano de carreira dos servidores será discutido em grupo de trabalho da reforma administrativa. A criação do GT foi combinada em reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) deve coordenar os trabalhos. A previsão é que as discussões sejam iniciadas nas próximas semanas.

Reajuste dos servidores custará R$ 73 milhões. O valor corresponde ao impacto em três anos: 2025, 2026 e 2027. A correção já está valendo com uma medida provisória publicada pelo governo em dezembro de 2024. Apesar de estar em vigor, a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso para se converter em lei ordinária. A MP de adequação dos salários perde a validade no dia 2 de junho.

Reorganização dos cargos no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Gastão manteve no texto que os servidores que ocupam funções de administradores, analistas, técnicos administrativos, contadores e técnicos de nível superior ficarão na pasta comandada por Esther Dweck.