Brasil teve 2º fluxo financeiro mais negativo do ano no dia 13, com saída de US$ 3,365 bi

O fluxo financeiro do Brasil foi negativo em US$ 3,365 bilhões na terça-feira da semana passada, dia 13, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 21, pelo Banco Central. É a segunda maior saída líquida de dólares em um único dia este ano, atrás apenas do dia 28 de março (US$ 3,933 bilhões).

Apesar da forte saída, o dólar fechou naquele dia em queda de 1,32%, cotado em R$ 5,6087. Era o menor fechamento desde 14 de outubro de 2024 (R$ 5,5827), sustentado por uma onda global de queda da moeda americana na ocasião.

O resultado negativo no fluxo financeiro desse dia específico corresponde a quase 77% da saída total de dólares registrada pelo canal financeiro no acumulado de maio, de US$ 4,735 bilhões. Até a segunda-feira, 12, o fluxo financeiro acumulado era positivo em US$ 52 bilhões, segundo os dados do BC.