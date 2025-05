Buscas por procedimentos estéticos não cirúrgicos ganham espaço no Google

O Brasil é um dos países que mais realizam procedimentos estéticos no mundo e que mais pesquisam sobre cirurgia no Google. Nos últimos 12 meses, o país ficou em terceiro lugar no ranking mundial da plataforma de pesquisas, atrás de Turquia (1º) e Irã (2º). Mas na América do Sul, ele lidera o interesse pelo tema.

Buscas por cirurgia no Brasil

Levantamento feito pelo Google Trends mostra 2025 como o ano com mais consultas sobre cirurgia no Brasil. Na comparação com 2015, as buscas pelo assunto subiram mais de 60%, considerando o período de 1º de janeiro a 15 de maio de cada ano.

Cesariana foi a cirurgia mais buscada. Nos últimos 90 dias, essa via de parto ficou no topo da lista de interesses, seguida por bariátrica e lipoaspiração. Outros tópicos buscados foram os procedimentos contraceptivos (vasectomia e laqueadura) e cirurgia de hérnia.

Cirurgias mais buscadas no Brasil nos últimos 90 dias

Cesariana Bariátrica Lipoaspiração Laqueadura Vasectomia Abdominoplastia Rinoplastia Cirurgia de hérnia Cirurgia de catarata Cirurgia de vesícula

Procedimentos não cirúrgicos ganham espaço

Google registrou aumento de buscas por "sem cirurgia". O termo bateu recorde em 2025, com dados até 15 de maio. O interesse subiu mais de 150% no Brasil comparando 2025 com 2015.

Questões estéticas estão relacionadas ao termo. Os procedimentos mais buscados junto com o termo "sem cirurgia" foram lipoaspiração, rinoplastia e bariátrica. "Como diminuir nariz sem cirurgia" também foi uma pesquisa frequente nos últimos 90 dias.

Procedimentos "sem cirurgia" mais buscados

Lipo sem cirurgia Rinoplastia sem cirurgia Bariátrica sem cirurgia Ginecomastia sem cirurgia Implante sem cirurgia

"Como [procedimento] sem cirurgia" é outra versão pesquisada