BNDES aprova R$ 113,17 milhões para cooperativa C.Vale investir em armazenagem e embalagens

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 21, ter aprovado um financiamento de R$ 113,17 milhões para a C.Vale - Cooperativa Agroindustrial. Os recursos serão investidos na ampliação da capacidade de armazenagem de grãos nas unidades de Brasilândia do Sul e de Goioerê, ambas no Paraná, e de Amambai, no Mato Grosso do Sul, além da construção de um depósito de embalagens no município paranaense de Palotina.

O projeto tem um investimento total previsto de R$ 128,3 milhões. A C.Vale prevê aumentar a capacidade de armazenagem de grãos em até 65 mil toneladas. Os planos incluem um aumento em até 12 mil toneladas na capacidade da unidade de Brasilândia do Sul, uma expansão de até 33 mil toneladas na unidade de Amambai, e a aquisição de equipamentos para implementar a armazenagem da nova unidade em Goioerê, que terá capacidade para até 20 mil toneladas.

O montante financiado prevê R$ 4,2 milhões via Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) e R$ 58,9 milhões do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), ambos no âmbito do Plano Safra 2024/2025.

Quanto ao depósito de embalagens, estão previstos R$ 50 milhões do Prodecoop para a unidade de Termoprocessados de Industrializados de Aves do complexo industrial de Palotina.

"O objetivo é aumentar a capacidade de armazenagem de embalagens de 220 para 526 toneladas e adequá-la à segurança contra incêndio. Ao todo, o projeto tem investimento da ordem de R$ 52 milhões e deve gerar 212 empregos diretos após a conclusão do projeto e expansão da unidade", informou o banco de fomento.

O BNDES acrescentou que os financiamentos do banco para armazenagem agropecuária já alcançaram R$ 2,9 bilhões no atual Plano Safra 2024/2025, maior valor da série histórica iniciada em 2013.

"O setor agropecuário nacional é fundamental para a economia do Brasil. Somente entre janeiro e abril deste ano, aprovamos R$ 1,3 bilhão para ampliar e modernizar a armazenagem no país. O valor é 137% superior a 2024 e 303% maior que o valor aprovado em 2022. Resultado do compromisso do governo do presidente Lula de fortalecer a produção agrícola brasileira e melhorar a gestão de estoques para o enfrentamento de sazonalidades", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota oficial.

O banco informa ter aprovado R$ 29,7 bilhões em crédito no âmbito do Plano Safra 2024/2025, atendendo a solicitações de mais de 125 mil operações indiretas, conduzidas pela rede de agentes financeiros credenciados.