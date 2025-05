BIS reafirma prioridade de comitê na implementação de Basileia III

O Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) reafirmou nesta quarta-feira, 21, que o comitê de Basileia continua priorizando a implementação de Basileia III, assim como avança no trabalho para fortalecer a eficácia da supervisão e discute a finalização dos princípios sobre riscos de terceiros, em nota. A declaração acontece em meio a discussões de flexibilização das regras nos EUA.

"O comitê progride no trabalho para fortalecer a eficácia da supervisão com base nas lições aprendidas com a turbulência bancária de 2023 e visa finalizar os princípios para a gestão sólida do risco de terceiros no setor bancário até o final de 2025", acrescenta.

O BIS ainda ressalta que o aumento do nível de incerteza e da volatilidade do mercado exige "vigilância contínua" por parte dos bancos e supervisores para garantir que o sistema bancário global continue mantendo sua resiliência.