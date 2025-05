Bia Haddad emplaca 2ª vitória e avança às quartas em Estrasburgo

Dupla de Stefani nas semifinais

A parceria de Luisa Stefani com a húngara Time Babos avançou direto às semifinais de duplas femininas nesta quarta (21), depois que a tcheca Marie Bouzkova se retirou do torneio por conta de uma lesão na coxa esquerda. Bouzkova enfrentaria Stefani e Babos nas quartas de final, em parceria com a russa Alexandra Panova. A dupla da brasileira vai buscar uma vaga na final a partir das 7h desta quinta (22), em duelo contra as favoritas Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia). Em fevereiro, a parceria de Stefani com Babos faturou o título de duplas femininas do WTA 500 de Linz (Áustria).