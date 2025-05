Bessent e ministro das Finanças da Alemanha tiveram reunião bilateral, diz fonte

Por Christian Kraemer

BANFF (Reuters) - O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, se reuniu com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, nesta quarta-feira para uma conversa bilateral à margem da reunião entre líderes de finanças do G7 no Canadá, disse uma fonte alemã à Reuters.

Ambos concordaram em se reunir novamente em Washington, com Bessent convidando Klingbeil.

A conversa foi uma troca privada, aberta e construtiva e durou mais do que o planejado, disse a fonte à Reuters.

Klingbeil enfatizou a importância das estreitas relações transatlânticas, especialmente à luz dos atuais desafios geopolíticos e econômicos, disse a fonte alemã.

As disputas comerciais em andamento com os EUA devem ser resolvidas o mais rápido possível para o benefício de todos, disse Klingbeil na terça-feira, antes de se reunir com seus pares do G7.

Na conversa com Bessent, Klingbeil também enfatizou que o G7 deve permanecer firmemente ao lado da Ucrânia.

