BCE não tem dúvidas de que Fed continuará fornecendo dólares ao exterior

FRANKFURT (Reuters) - Os supervisores do Banco Central Europeu estão analisando a exposição dos bancos da zona do euro ao dólar, mas não há dúvida de que o Federal Reserve continuará fornecendo liquidez em momentos de estresse, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quarta-feira.

Os recentes ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Fed têm levantado dúvidas sobre a independência do banco central norte-americano e seu compromisso de longa data de garantir que os bancos estrangeiros não fiquem sem dólares quando os mercados de financiamento secarem.

De Guindos disse que o braço de supervisão do BCE está analisando esse risco, mas ele está confiante de que as chamadas linhas de swap entre o Fed e os principais bancos centrais, incluindo o BCE, têm sido benéficas para ambos os lados e continuarão.

"Não tenho dúvidas de que o acordo que temos com o Federal Reserve continuará sendo um pilar importante para a estabilidade financeira em todo o mundo", disse de Guindos em uma coletiva de imprensa ao apresentar o Relatório de Estabilidade Financeira do BCE

"Esses acordos, essas linhas de swap, têm sido muito positivos para a estabilidade financeira em ambos os lados do Atlântico."

A Reuters informou com exclusividade na semana passada que supervisores do BCE pediram a alguns bancos que avaliassem sua necessidade de dólares em tempos de estresse, especialmente se o Fed retirasse as linhas de swap.

Até o momento, no entanto, os mercados de financiamento dos bancos, como acordos de recompra e swaps cambiais, permaneceram calmos, apesar da turbulência relacionada ao comércio em outras classes de ativos.

"O funcionamento do mercado tem sido ordenado", disse o BCE no relatório. "Também não houve sinais de acesso prejudicado ao financiamento em moeda estrangeira por meio dos mercados de acordos de recompra e swaps cambiais, apesar da volatilidade observada em outros segmentos de mercado."

(Por Francesco Canepa e Balazs Koranyi)