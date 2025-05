Baixa diversidade de mercados de minerais críticos pode prejudicar indústria, diz IEA

Por Forrest Crellin

PARIS - Os mercados de minerais críticos correm o risco de disrupções dolorosas depois que se tornaram mais concentrados, particularmente em refino e processamento, e com a disseminação de restrições à exportação, disse a IEA em um relatório nesta quarta-feira.

O uso de minerais críticos aumentou nos últimos anos, impulsionado por projetos de transição energética, como veículos elétricos, armazenamento de baterias, energias renováveis e redes elétricas, enquanto o setor se consolidou em alguns poucos grandes players.

"Mesmo em um mercado bem abastecido, as cadeias de suprimentos de minerais críticos podem ser altamente vulneráveis a choques de fornecimento, sejam eles causados por condições climáticas extremas, falhas técnicas ou interrupções comerciais", disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol.

"O impacto de um choque de oferta pode ser abrangente, trazendo preços mais altos para os consumidores e reduzindo a competitividade industrial", disse ele.

A participação média dos três principais fornecedores de materiais refinados deverá cair apenas marginalmente até 2035, para 82%, retornando efetivamente aos níveis de concentração observados em 2020, disse a IEA.

Espera-se que a China, a força dominante no setor, continue a aumentar sua capacidade de refino em um ritmo mais rápido do que o resto do mundo até 2035. O país também adicionou dois terços do crescimento da capacidade global de reciclagem de baterias desde 2020.

Tendências semelhantes são esperadas no setor de mineração, com menor diversificação esperada para cobre, níquel e cobalto, enquanto a concentração deve diminuir com a mineração de lítio, grafite e terras raras.

(Reportagem de Forrest Crellin)