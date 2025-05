Baidu diz que tecnologia doméstica protegerá inovação em IA de restrições dos EUA

Por Akash Sriram e Liam Mo

(Reuters) - A chinesa Baidu afirmou nesta quarta-feira que os controles de exportação dos Estados Unidos sobre semicondutores não afetarão significativamente o desenvolvimento de sua inteligência artificial, citando o acesso a alternativas domésticas.

O principal mecanismo de busca da China também divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, impulsionados pela crescente demanda por seus serviços de nuvem com IA.

"Chips desenvolvidos domesticamente e softwares nacionais cada vez mais eficientes formarão uma base sólida para a inovação de longo prazo no ecossistema de IA da China", disse o vice-presidente da Baidu, Shen Dou, a analistas durante uma teleconferência.

Os comentários ocorreram após a entrada em vigor, no mês passado, das restrições de exportação dos EUA a semicondutores avançados, que na prática bloquearam as vendas dos chips H20 da Nvidia projetados para o mercado chinês.

A postura ecoa declarações da rival Tencent, cujos executivos afirmaram que os estoques atuais de chips de IA protegerão a empresa dos controles de exportação dos EUA.

A receita total da Baidu cresceu 3% no primeiro trimestre, atingindo 32,45 bilhões de iuanes (US$4,50 bilhões) e superando a estimativa média dos analistas de 30,9 bilhões de iuanes, segundo dados compilados pela LSEG.

A empresa reportou lucro de 21,59 iuanes por American Depositary Share (ADS), comparado a 14,91 iuanes por ação no mesmo período do ano anterior.