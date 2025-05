Ativista britânico de extrema direita Tommy Robinson é acusado de 'assediar' dois jornalistas

O britânico Tommy Robinson, figura da extrema direita do país, foi acusado de "assédio com temor de agressão" contra dois homens, segundo indicou o gabinete do procurador para Inglaterra e País de Gales (Crown Prosecution Service, CPS), nesta quarta-feira (21).

"Autorizamos a Polícia Metropolitana a acusar Stephen Yaxley-Lennon (nome verdadeiro de Tommy Robinson), de 42 anos, de assédio que gerou temor de agressão contra dois homens" - que seriam jornalistas, segundo a agência de notícias britânica PA -, indicou o CPS em um comunicado.

Os eventos teriam ocorrido entre 5 e 7 de agosto de 2024, quando o Reino Unido registrou uma onda de tumultos anti-imigração e islamofóbicos, que Tommy Robinson é suspeito de ajudar a alimentar nas redes sociais.

O acusado deverá comparecer a um tribunal de Londres em 5 de junho.

A acusação ocorre um dia após o anúncio de que Robinson, preso desde outubro, será libertado na próxima semana, mais de dois meses antes de cumprir sua sentença.

Ele foi condenado no final de outubro a 18 meses de prisão por violar repetidamente uma decisão judicial de 2021 que o proibiu de repetir comentários difamatórios contra um jovem refugiado sírio.

Robinson deveria ter sido libertado em 26 de julho, mas o Tribunal Superior de Justiça anunciou na terça-feira que sua sentença de prisão havia sido reduzida.

O juiz destacou em sua decisão a "ausência de remorso" por parte de Robinson, mas acrescentou que ele havia demonstrado uma "mudança de atitude" desde sua condenação.

Fundador do grupo English Defence League, em 2009, ele já havia sido condenado em diversas ocasiões, sobretudo por alteração da ordem pública, e foi preso em 2018 por desacato ao tribunal.

O prisioneiro recebeu, entre outros, o apoio do bilionário americano Elon Musk, que integra o governo do presidente Donald Trump.

