Criminosos invadem clube de tiro e roubam 30 armas na zona norte de SP

Ao menos 30 pistolas foram roubadas de um clube de tiro no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, por quaro criminosos na noite de ontem.

O que aconteceu

Filho do dono do clube foi rendido por quatro homens quando chegava ao local. Ele tinha deixado o estabelecimento minutos antes para dar carona a um funcionário e estava voltando para casa, que fica no mesmo imóvel do clube, informou à Polícia Militar. O assalto aconteceu na rua Mina Rambal.

Os criminosos obrigaram o homem a abrir um dos cofres, onde estavam as pistolas calibre .380. As informações foram dadas pelo dono do clube, Vilson Góes, do lado de fora da 33ª delegacia, onde o crime foi registrado.

Vítima reagiu e foi baleada de raspão na mão. Segundo Vilson, o filho tentou dar um soco em um dos ladrões e acabou ferido. "Fisicamente ele está bem, mas, psicologicamente, ele está abalado", disse.

Criminosos fugiram do local com o carro da vítima. O veículo foi encontrado poucas horas depois, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Clube de tiro foi aberto em dezembro de 2020. As informações constam no CNPJ da empresa. O UOL buscou o Exército e a Polícia Federal para saber se o clube tem todos os alvarás necessários para funcionar. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil tenta identificar e prender os autores do crime, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota. O órgão também disse que não é possível precisar a quantidade exata de armas levadas.