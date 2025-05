Brasileira radicada nos EUA cria tênis à base de planta; custa até R$ 759

Em busca de uma moda mais sustentável, a brasileira Cynthia Arcas passou a trabalhar com "lixo". Seus tênis, que podem chegar a quase R$ 760, são feitos de fibra de coco, cortiça, retalhos da indústria têxtil, garrafas pet e borrachas recicladas. A Arcas Bear Sneakers foi criada na Califórnia (EUA), em 2019, e já tem parcerias de peso, como a Chandon, a marca brasileira de espumantes e subsidiária da francesa Maison Moët & Chandon, que hoje pertence ao gigante grupo LVMH.

Foco em moda limpa

Cynthia é formada em administração no Brasil. Ela fez especialização em design de moda na Itália e MBA na Califórnia. Antes, no Brasil, trabalhou em grandes corporações, entre elas, uma rede multinacional de varejo de moda. "Foi onde mergulhei no universo dos calçados", afirma. Após dois anos na Itália, ela se mudou, em 2004, para os EUA.

Pesquisas em vários países. Após anos de pesquisa em 12 países, como China, Alemanha e Suécia, para conhecer o mercado e testar matérias-primas, ela decidiu abrir um negócio com um melhor impacto socioambiental. Em 2019, Cynthia lançou a marca Arcas Bear Sneakers. "Moda limpa é o desejo que deu origem à Arcas Bear. É uma visão construída com constância de propósitos, um compromisso contínuo de melhorar processos e evitar desperdícios, porque, para ela, tudo é matéria-prima", diz.

O investimento inicial foi de R$ 50 mil.

Moda limpa é um conceito mais profundo do que parece. Não se resume a escolher os melhores materiais, mas a repensar todo o ecossistema, criando novos modelos de negócios que questionam as práticas tradicionais da indústria.

Cynthia Arcas, fundadora e CEO da Arcas Bear Sneakers

Tênis à base de plantas

Tênis da Arcas Bear Sneakers fazem parte do uniforme da Chandon em alguns eventos Imagem: Divulgação

Os tênis são produzidos com materiais naturais e regenerados. É o caso de itens como fibra de coco, cortiça, algodão regenerado e corantes naturais, além de retalhos da indústria têxtil, garrafas pet, EVA e borrachas recicladas.

Parceria com Chandon. Há quatro anos, segundo Cynthia, a marca é parceira da Chandon no Brasil em eventos, entre eles o famoso Baile de Carnaval da Vogue. Os tênis Arcas Bear Sneakers fazem parte do uniforme da equipe da Chandon nesses eventos. "A Chandon buscou a nossa marca como forma de reforçar as escolhas que a empresa faz, sempre orientada pela sustentabilidade", diz Cynthia.

A marca tem quatro modelos. Os itens são agêneros e fabricados do número 35 ao 45. Os preços variam de R$ 455 a R$ 759.

Não tem loja física. Os produtos são vendidos apenas no e-commerce da marca. Os clientes estão em mais de dez países: Itália, França, México, EUA, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Suécia, Portugal, Alemanha e Brasil.

O nosso modelo de negócio é completamente diferente de uma empresa que apenas compra e vende sapatos. A Arcas é um negócio de impacto, e o nosso público é de moda, mas não é definido por camadas sociais, mas, sim, por nível de consciência e propósitos.

Cynthia Arcas, fundadora e CEO da Arcas Bear Sneakers

Fabricação é terceirizada. A empresa tem quatro fábricas parceiras no Brasil e uma em Portugal, além de 14 fornecedores de matéria-prima (todos do Brasil).

Empresa não abre números. Cynthia não informa quantos pares de tênis são vendidos ou fabricados por mês. Nem abre números de faturamento e lucro.

Empresa precisa conhecer seu público

Negócio focado em sustentabilidade está em alta. E a Arcas Bear Sneakers está dentro dessa tendência. É o que diz Juliana Segallio, consultora de negócios do Sebrae-SP. "Sustentabilidade é muito mais que o reaproveitamento dos insumos. Vai além. Envolve todo o processo produtivo, e é isso que a Arcas faz", diz.

Focar no e-commerce é um bom começo. Para Juliana, a capilaridade da loja física é muito custosa, e loja online tem uma logística melhor. "É muito mais vantajoso investir em relações públicas, para conseguir viralizar o produto nas redes sociais com influenciadores e celebridades que tenham sinergia com a marca. Mas esse tipo de construção é ao longo do tempo e com ações constantes", afirma.

Conhecer bem seu público-alvo. A consultora diz que toda marca deve saber quem é a sua clientela. "O público-alvo da Arcas tem a bandeira da sustentabilidade muito forte e pode pagar por este produto que tem um valor agregado maior. Em cima disso, é muito importante a empresa basear o restante de suas ações estratégias", afirma.

Parcerias com marcas afins. "É importante se associar a outras marcas que 'conversam' com o propósito da Arcas e com as quais o público dela se identifica. Isso vale para parcerias que ela já faz, como a da Chandon, além de apostar em collabs. Mas é preciso ter recorrência e desenvolver estratégias de comunicação mais complexas", declara.

