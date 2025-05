Sakamoto: 'Punição a Moraes pode se voltar contra bolsonarismo em 2026'

Uma eventual punição do governo americano de Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pode se voltar contra o próprio bolsonarismo nas eleições do ano que vem, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O grande problema é que, se você faz uma punição ao ministro da Suprema Corte do Brasil, que pode existir —não estou falando que é blefe, não—, vai ser usado eleitoralmente contra o candidato bolsonarista. Não tenha dúvida nenhuma disso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Nesta quarta-feira (21), o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o ministro do STF pode sofrer sanções nos EUA. Foi a primeira vez que o governo Trump citou uma possível punição contra Moraes.

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Setores do governo americano já pressionaram Alexandre de Moraes publicamente. O próprio Elon Musk já pressionou por Moraes ter bloqueado a plataforma X. Agora, um dos representantes do governo Trump chega e aponta, claramente alinhado com os pedidos feitos [por bolsonaristas] no Brasil.

A fala de Marco Rubio, a meu ver, foi bastante protocolar. É uma declaração que faz pressão, mas não vai muito além. Talvez, apareça alguma coisa mais próximo da eleição em 2026.

Então há um receio, inclusive, no governo americano sobre... ok, 'não gostamos do Lula', isso é claro. Mas para ajudar um candidato oposto ao Lula, vale a pena? Qual é o tamanho da pernada que pode ser dada para que também o Lula e determinados setores da sociedade civil não falem 'olha a tentativa de intervenção dos EUA neste processo no Brasil?', e isso gerar uma identidade reativa.

O Rubio deu hoje um biscoito que vai ser utilizado à exaustão nas redes bolsonaristas. Mas é apenas um biscoito, por enquanto. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Filho de Bolsonaro faz lobby contra Moraes nos EUA

Em março, Eduardo Bolsonaro anunciou que se licenciaria do mandato de deputado para continuar nos Estados Unidos. Na ocasião, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que permaneceria no país para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes junto a congressistas americanos.

Como mostrou o UOL, ele está no país desde 27 de fevereiro, sendo esta a estadia mais longa do parlamentar em terras americanas.

Fabiano Contarato: 'Não cogito retirar assinatura'

No UOL News, o senador Fabiano Contarato (PT-ES), petista aliado ao presidente Lula (PT) que assinou a instauração da CPMI do INSS, disse ter a consciência tranquila e que não cogita a possibilidade de retirar a sua assinatura.

Eu tenho a minha consciência muito tranquila, a plena convicção do que eu fiz, e não cogito a hipótese de retirar a assinatura. Fabiano Contarato, senador

No início de maio, a oposição protocolou no Congresso um pedido de CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar fraudes no INSS na gestão Lula. A proposta foi assinada por pelo menos 36 senadores e 223 deputados federais. Ainda não há prazo, no entanto, para instalação do colegiado.

Um dos que assinaram foi o senador Fabiano Contarato. Nos bastidores, o Planalto não escondeu o descontentamento e reclamou que nada foi combinado com "este lado da rua", segundo apuração feita pela reportagem do UOL.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: