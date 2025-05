Alemanha desmantela célula terrorista de extrema direita - Operação prende cinco jovens que têm entre 14 e 18 anos, segundo as autoridades. Grupo de extrema direita planejou e executou atentados contra solicitantes de refúgio e opositores políticos.O Ministério Público da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (21/05) o desmantelamento de uma célula terrorista de extremistas de direita e a detenção de cinco pessoas acusadas de planejar e executar atentados contra solicitantes de refúgio e opositores políticos.

Segundo o Ministério Público, os detidos pertencem a uma organização terrorista de extrema direita fundada "no máximo em meados de abril de 2024" com o objetivo de "provocar o colapso do sistema democrático na República Federal da Alemanha através de atos de violência dirigidos principalmente contra migrantes e opositores políticos".

A ministra da Justiça, Stefanie Hubig, disse ser "especialmente chocante" que todos os detidos nesta quarta-feira fossem menores de idade no momento da fundação do grupo. Segundo as autoridades alemãs, os presos têm entre 14 e 18 anos e são cidadãos alemães.

Segundo o Ministério Público Federal, as prisões ocorreram nos estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Brandemburgo e Hessen. Também foram feitas operações de busca em imóveis na Saxônia e na Turíngia ligados a outros três membros do grupo que já estavam detidos.

Os acusados são suspeitos de pertencer ou, em um caso, de apoiar uma organização terrorista, disseram as autoridades. Eles respondem por tentativa de homicídio, causar incêndio criminoso especialmente grave e causar danos materiais, ou por auxílio e cumplicidade nesses crimes.

Atentados atribuídos ao grupo

O grupo, chamado Letzte Verteidigungswelle (Literalmente "última onda de defesa"), via a si mesmo como "a última instância na defesa da nação alemã". Ele é suspeito de ter executado pelo menos dois ataques no Leste Alemão nos últimos meses e de ter planejado um terceiro. Esses atos não deixaram feridos, afirmou o Ministério Público.

Em outubro passado, um centro cultural onde várias pessoas estavam presentes foi incendiado, em Altdöbern, no sul de Brandemburgo.

Em janeiro, dois membros do grupo quebraram uma janela de um centro de recepção de requerentes de refúgio em Schmölln, na Turíngia, e tentaram disparar fogos de artifício para o interior do prédio para incendiá-lo, o que não ocorreu. Eles também picharam frases como Ausländer raus (estrangeiros fora) e Deutschland den Deutschen (A Alemanha para os alemães).

Em fevereiro, um ataque a um alojamento para refugiados em Senftenberg, em Brandemburgo, foi evitado pela polícia após ela ter revistado um apartamento e um outro imóvel em Meissen, na Saxônia, nos quais encontrou duas bombas de fabricação industrial que seriam usadas no atentado.

A violência praticada por jovens de extrema direita já havia sido tema na Alemanha esta semana, durante a apresentação das estatísticas anuais sobre crimes com motivação política. Em 2024, a polícia contabilizou 1.488 atos de violência com motivação de extrema direita, cerca de 17% a mais que no ano anterior, e constatou uma maior aceitação de ideologias de extrema direita entre jovens e também do uso da violência.

as/cn (DPA, Efe, AFP)