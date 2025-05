Como será trajeto do aeromóvel, que ligará CPTM ao Aeroporto de Guarulhos

Do UOL, em São Paulo, e Colaboração para o UOL, de Lisboa

Em fase de testes, o aeromóvel que vai transportar passageiros entre a linha 13-Jade da CPTM e o Aeroporto de Guarulhos tem rota traçada e previsão de tempo para embarque e desembarque. O sistema deve começar a operar em agosto deste ano, segundo previsão do Governo Federal.

O que aconteceu

Veículo vai sair da estação Aeroporto-Guarulhos da CPTM. Ele vai percorrer 2.700 metros, passando e parando nos três terminais do aeroporto.

Terminal 1 será a primeira parada. Em seguida, o veículo vai para o terminal 2 e, depois, seguirá para o terminal 3, que costuma receber pousos e decolagens internacionais. O tempo que o aeromóvel leva entre sair da estação da CPTM e chegar na última parada é de seis minutos.

Todos os terminais terão estações de desembarque. Um vídeo divulgado pela Via Trolebus mostra que no terminal 2, a saída da estação deixará os passageiros a poucos metros do embarque para voos domésticos.

Caminho de volta para a estação da CPTM ocorre pelo mesmo trilho do caminho de ida. Como três veículos diferentes vão fazer o transporte dos passageiros, uma área de "ultrapassagem" foi criada entre os terminais 1 e 2.

O aeromóvel será gratuito. A nova rede de transporte vai substituir os ônibus que hoje fazem o trajeto entre a estação e os terminais e também não cobram passagem.

Composições levarão até duas mil pessoas por hora, por sentido. Os aeromóveis contarão com ar-condicionado, wi-fi e painéis de informações. As estações de embarque e desembarque também terão painéis avisando o tempo de espera para os próximos trens.

Operação e controle do aeromóvel são 100% automatizados. O sistema funcionará em via elevada exclusiva, com uma tecnologia que move o veículo a partir de uma pressão controlada.

Data exata do início das operações ainda não foi divulgada. Ao UOL, o Ministério de Portos e Aeroportos confirmou somente o mês previsto para abertura.

Operações deveriam ter iniciado em 18 de fevereiro de 2024. Também segundo o ministério, com informações da GRU Airport (concessionária que administra o aeroporto), "o término da implantação e início da operação registraram atrasos devido a questões construtivas, de implantação da tecnologia e internas do consórcio construtor".