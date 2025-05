Ação da Gol dispara com aprovação de plano de recuperação judicial nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Gol disparavam nesta quarta-feira, um dia após a aérea informar que seu plano de reestruturação foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos e que espera deixar o processo de recuperação judicial, ou Chapter 11, em junho.

Por volta das 15h20, o papel da Gol subia 31,37%, a R$1,34, tendo disparado até 44% no melhor momento até agora. O Ibovespa, índice de referência da bolsa paulista, caía 1,8%.

De acordo com analistas do BTG Pactual, a aprovação do tribunal reduz significativamente a incerteza quanto à reestruturação financeira da GOL e aumenta a flexibilidade estratégica da empresa no futuro.

Na véspera, a Gol informou que o juiz da recuperação judicial da companhia nos EUA aprovou plano de reestruturação da empresa e que deixará o processo de recuperação com cerca de US$900 milhões em liquidez e alavancagem financeira de 5,4 vezes, que deve se reduzir a 2,9 vezes ao final de 2027.

A empresa realiza na próxima semana, 30 de maio, assembleia geral de acionistas para deliberar sobre um aumento de capital de R$5,34 bilhões a R$19,25 bilhões, previsto no plano de reestruturação da companhia.

"Após a implementação do plano, a Abra permanecerá como a maior acionista indireta da Gol", afirmou no fato relevante.

A Gol disse que vai reduzir significativamente seu endividamento por meio da conversão em capital próprio ou da extinção de até aproximadamente US$1,6 bilhão de sua dívida financiada antes do Chapter 11 e até aproximadamente US$850 milhões de outras obrigações.

A equipe do BTG acrescentou que, embora o aumento de capital planejado leve a uma diluição significativa, a redefinição do balanço patrimonial apoia a sustentabilidade no longo prazo.

"Os investidores devem agora se concentrar na capacidade de execução da Gol, especialmente na restauração da consistência operacional e na geração de fluxo de caixa. Eles também devem estar atentos a quaisquer novos desenvolvimentos em relação a uma potencial parceria com a Azul", acrescentou.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )