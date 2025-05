Yu Zidi, 'sensação' chinesa de 12 anos, pode disputar o Mundial de natação

Yu Zidi, nadadora chinesa de 12 anos tratada como "sensação" em seu país, está a caminho de participar do Mundial de natação em Singapura (11 de julho a 3 de agosto) depois de estabelecer o melhor tempo da história para alguém da sua idade nos 200m medley, no último domingo.

A marca (2m10s63), obtida no campeonato nacional da China, é menor que o índice requerido para disputar o Mundial (2m12s83).

A Federação Chinesa de Natação declarou à AFP que espera o fim do campeonato nacional, que vai até sábado, em Shenzen, para definir a equipe que vai a Singapura.

Yu Zidi terminou a prova na segunda posição, atrás apenas de Yu Yiting, bronze no revezamento 4x100m nos Jogos de Paris-2024. Com o tempo que marcou, a jovem nadadora teria chegado à semifinal olímpica no ano passado.

A federação internacional World Aquatics escreveu no X: "Alerta para sensação de 12 anos!".

Yu, que completará 13 anos em outubro, treina da província de Hebei e é aclamada pela mídia estatal chinesa como a "nova estrela" da natação do país.

