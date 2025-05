Wall Street fecha em queda, puxada pela incerteza econômica nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta terça-feira (20), puxada pela incerteza sobre a política comercial e orçamentária dos Estados Unidos, sendo o setor tecnológico o mais afetado da sessão.

O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, recuou 0,27%, a 42.677,24 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,38%, a 19.142,71 unidades. Depois de seis fechamentos consecutivos em alta, o índice ampliado S&P 500 - principal referência dos investidores - recuou na terça-feira com queda de 0,39%, fechando com 5.940,46 pontos.

"O mercado está a caminho de se recuperar", avaliou Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

"É um dia de consolidação, o mercado estava realmente em um momento de fadiga", disse, por sua vez, Patrick o'Hare, do site especializado Briefing.com.

Wall Street tem enfrentado dificuldades para se projetar no longo prazo e precisa de "mais informação sobre as tarifas alfandegárias" impostas pelo presidente americano, Donald Trump, sobre produtos importados de vários países, inclusive seus principais parceiros comerciais, como é o caso de China, Canadá e México. Além disso, também está preocupada com "o estado da economia" do país, comentou Cardillo.

O ceticismo de Wall Street também se desprende da proposta de lei orçamentária de Trump, que está em estudo no Congresso, segundo O'Hare.

Segundo uma comissão independente do Congresso, a extensão de cortes tributários e créditos fiscais concedidos durante o primeiro mandato de Trump e que o projeto de lei contempla, implicaria em um aumento do déficit federal de mais de 4,8 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 27 bilhões, na cotação atual) na próxima década.

No entanto, Trump exortou, nesta terça, os legisladores republicanos a apoiarem no Congresso sua "grande e bela lei", enquanto divisões profundas dentro de seu partido têm retardado sua aprovação.

