Visa e Stone levam 'Click to pay' a 2,8 milhões de estabelecimentos

A Visa e a Stone vão ampliar para 2,8 milhões de estabelecimentos comerciais a aceitação do chamado "click to pay", método de pagamento online que dispensa a digitação dos dados do cartão e que permite a conclusão das operações com apenas um clique. Esse contingente é formado por estabelecimentos que utilizem o chamado link de pagamento.

Lançado no País em fevereiro do ano passado, o click to pay é um sistema que une vários agentes do setor, com a participação da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Através dele, o cliente cadastra o cartão a partir do banco emissor, e pode utilizá-lo para pagar online com apenas um clique, sem ter de digitar novamente dados como número do cartão.

Os estabelecimentos têm acesso às informações protegidas, mas não as armazenam, o que reduz riscos de vazamento de dados. O click to pay usa a chamada tokenização para proteger as informações de pagamento.

Os lojistas ligados à Stone podem enviar links de pagamento em que o cliente seleciona a opção de pagar via click to pay, faz a autenticação de dois fatores e finaliza o pagamento.

"Estamos muito felizes em proporcionar uma experiência de compra mais rápida e segura para os estabelecimentos da Stone. A praticidade do Click to Pay tem ajudado a evitar o abandono do carrinho, tornando o pagamento online mais eficiente e seguro", diz em nota o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa, Rodrigo Cury.