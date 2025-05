Video flagra PMs agredindo homem em abordagem; policiais foram afastados

Um homem foi agredido por policiais militares durante abordagem no Jardim das Imbuias, na zona sul de São Paulo, na madrugada do domingo. Os agentes foram afastados pela Corregedoria da PMSP.

O que aconteceu

Agressão foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que o suspeito está caído no chão quando é violentado com chutes e golpes de cassetete por dois policiais, enquanto um terceiro agente observa a cena com a arma em punho.

Homem abordado pelos PMs estaria com uma moto roubada, segundo a polícia. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os agentes realizavam ronda ao notarem que o suspeito estava com a motocicleta roubada e o abordaram. Não foi informado se o homem reagiu à abordagem.

Suspeito não teve a identidade revelada. Após apanhar dos agentes, ele foi encaminhado ao 101º DP (Jardim das Imbuias). SSP também não disse se o homem recebeu atendimento médico, como está o quadro clínico dele ou se possui antecedentes criminais.

Secretaria condenou agressão praticada pelos agentes, que foram afastados. "A abordagem não condiz com as diretrizes da Polícia Militar. Os agentes envolvidos foram identificados e imediatamente afastados. A PM instaurou um Inquérito Policial Militar para analisar o caso".

Abordagem violenta configura "um caso claro de tortura", afirmou a Ouvidoria da PMSP. O órgão disse ter solicitado exames periciais e de corpo de delito no preso. Ouvidoria ressaltou que, além do afastamento dos militares, é preciso "tratar e reabilitar" os agentes "para que não mais se repitam tristes episódios como esse".