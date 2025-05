UE adota novas sanções contra Rússia, diz chefe de política externa

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia adotou nesta terça-feira novas sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, concentrando-se na "frota fantasma" de petroleiros de Moscou, nas violações dos direitos humanos e nas ameaças híbridas, disse a chefe de política externa da UE.

"A UE aprovou seu 17º pacote de sanções contra a Rússia, visando quase 200 navios da frota fantasma", afirmou Kaja Kallas em um post no X.

"Mais sanções contra a Rússia estão sendo planejadas. Quanto mais tempo a Rússia travar uma guerra, mais dura será nossa resposta."

A UE e seus aliados ocidentais vêm reprimindo progressivamente a frota clandestina de navios-tanque da Rússia e atores relacionados que se esforçam para contornar o limite de preço do Grupo dos Sete países para o petróleo russo em vigor desde o final de 2022.

O limite do G7 visa permitir que o petróleo russo seja vendido a países terceiros usando serviços de seguro ocidentais, desde que o preço não seja superior a US$60 por barril.

A medida começou a surtir efeito e a UE pressionará por um limite de preço mais baixo nesta semana durante uma reunião dos ministros das Finanças do G7 no Canadá. As exportações de petróleo e gás são uma das principais fontes de receita da Rússia que financia sua guerra na Ucrânia.

(Reportagem de Julia Payne e Bart Meijer)