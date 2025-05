Tretas Supremas: a novela newsletter que você vai amar odiar (e odiar amar)

Esta é uma versão da newsletter Tretas Supremas. Para recebê-la gratuitamente no seu email toda segunda-feira, basta se inscrever.

Baseada em fatos jurídicos reais, com o exagero dramático que Brasília exige

Sim, a TixaNews está transformando o Supremo numa novela. (Spoiler: no fim da news você vai conhecer os personagens). Não porque falte seriedade à Corte máxima do país, mas porque sobra drama. Não porque a democracia precise de ficção, mas porque precisa desesperadamente ser compreendida para além das paredes de mármore de Brasília.

O Supremo já é um palco. Tem heróis, vilões, reviravoltas, monólogos dramáticos e citações literárias. Essa newsletter-novela não reduz a importância do Supremo; pelo contrário, amplia sua voz para quem jamais se interessaria por votos de duas horas, transmitidos em juridiquês avançado.

Tretas Supremas é crônica jornalística em forma de novela, porque é assim que a política brasileira acontece: em capítulos longos, viradas imprevisíveis e personagens que você vai amar odiar — e odiar amar. Mas, se além de novela, essa newsletter é jornalismo, isso significa que temos, então, uma "novela sem fake news", BRASEW!!!! (Aqui ó, Xandão. O combinado não sai caro.) Sabe o que isso significa? Que aqui você pode contar com apuração rigorosa, com checagem e responsabilidade editorial.

Ah, Tixa, mas e se você errar?

Se errar, vai ter erramos.

Mas tudo isso, claro, com esse jeitinho Tixa de fazer jornalismo e contar as histórias. Toda segunda-feira de manhã, um capítulo novo.

Com vocês, o elenco completo da novela que o Brasil vai acompanhar como quem lê o Diário da Justiça — mas com pipoca.

1. Luís Roberto Barroso

Apelido: Barrosé

Função na trama: O palestrante supremo. Barrosé não vota -- ele performa ideias. Vive tentando ser pop, mesmo em latim. O TED Talk de toga. Atualmente, é o supremo-mor -- o presidente -- do tribunal.

Estilo: Novela de campus universitário com iluminação de talk show. Cantor nas horas vagas.

Bordão: "Pardon, mané. No amolè."

2. Alexandre de Moraes

Apelido: Xandão

Função na trama: O protagonista imbatível. Relator dos casos mais treteiros, age como o xerife geral da República, o juiz e o roteirista ao mesmo tempo.

Estilo: Novela policial com direção de ação.

Bordão: "A Constituição tá falando comigo, não contigo."

3. André Mendonça

Apelido: André dos Céus

Função na trama: O enviado do Alto escalado para os altos poderes. Fala como se estivesse no púlpito, mas com um olho no regimento e outro nas redes bolsonaristas. Não levanta a voz, mas, quando fala, parece que está abrindo o Apocalipse -- versão jurídica. Pode ser doce, pode ser temido. Tudo depende do versículo.

Estilo: Novela bíblica com trilha de tribunal. Direção de Record com roteiro de "O Mecanismo".

Bordão: "Meu voto está nas mãos de Deus, mas já protocolei no sistema."

4. Cármen Lúcia

Apelido: Carminha

Função na trama: Fala como quem está oferecendo café -- mas entrega o voto como quem joga o bule. Carminha é ironia fina, precisão cirúrgica e a única que pode destruir um argumento inteiro com um "pois é" e uma sobrancelha arqueada.

Estilo: "Avenida Brasil" encontra "The Good Wife".

Bordão: "Como diz o outro. Ninguém sabe quem é o outro, então nunca dá processo."

5. Cristiano Zanin

Apelido: Zazá

Função na trama: O novato que parece personagem da novela das nove: bonito, misterioso e com um passado que todo mundo conhece (mas finge que não). Não precisa levantar a voz -- ele apenas sussurra a divergência.

Estilo: Drama de ascensão silenciosa. Um "Vale Tudo" com figurino de "Suits" e direção de câmera de "Senhora do Destino".

Bordão: "Não vim pra gritar. Vim pra decidir."

6. Dias Toffoli

Apelido: Toffô

Função na trama: O camaleão institucional. Veste neutralidade, mas joga com estratégia. Vota como quem não quer nada -- e destrava enredos inteiros. Não dá spoiler nem no bastidor.

Estilo: Thriller político com trilha de tribunal.

Bordão: "Nem tudo é o que parece no 'Diário Oficial'."

7. Edson Fachin

Apelido: Fachinaldo

Função na trama: Fachinaldo não dá voto -- ele entrega um textão com lágrimas. Tem cara de quem escuta Belchior no volume baixo e chora escondido ao ver a Constituição riscada com marca-texto. Usa "cidadania" como adjetivo e "liturgia" como ameaça passivo-agressiva.

É o único que, ao final da sessão, poderia dizer: "Eu só queria ser compreendido."

Estilo: Romance trágico com direção de série documental.

Bordão: "O Direito também sente."

8. Flávio Dino

Apelido: Dino Vox

Função na trama: O ex-tudo. Ex-governador, ex-ministro, ex-tuiteiro imparável. Traz o talk show para dentro do plenário. No julgamento, dispara argumentos como quem dá RT em si mesmo.

Estilo: Dramédia jurídica com pitadas de "Greg News".

Bordão: "Quem tem voto, vota. Quem não tem, comenta no X."

9. Gilmar Mendes

Apelido: Don Gigi

Função na trama: O latifundiário das ideias. Fala arrastado, pensa rápido. Faz o jogo antes do jogo. O Don. Mestre do subtexto, da influência e do plot twist jurídico.

Estilo: Novela das nove com sotaque europeu e roteiro de "House of Cards".

Bordão: "Há controvérsias."

10. Luiz Fux

Apelido: FuxTrust

Função na trama: É o garoto do Leblon que virou ministro do Supremo, mas nunca largou o brilho da pista -- um sedutor das vírgulas constitucionais. Voz de galã e frase de efeito a cada sessão.

Estilo: Novela latina com closes dramáticos e direito processual.

Bordão: "A segurança jurídica, senhores, é afrodisíaca."

11. Nunes Marques

Apelido: Marquês de Piauí

Função na trama: O voto discreto do Supremo. Sempre bem-posto, raramente apressado. Não grita, não confronta -- mas seu voto aparece pontualmente, como quem entrega o veredito final num salão iluminado por velas. Pode parecer figurante, mas o Marquês sempre tem um papel decisivo no último bloco.

Estilo: Novela de época com figurino sóbrio, bastidores silenciosos e reviravolta no final. Direção de "O Primo Basílio" com roteiro de "Vale Tudo".

Bordão: "Eu fui contra, mas ninguém percebeu."

Não perca, na próxima semana, o primeiro capítulo de Tretas Supremas, a novela sem fake news.

Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.